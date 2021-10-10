Çılgın Sayısal Loto kime, nereye, hangi ile çıktı? Sayısal Loto sonuçları büyük ikramiye ne kadar, kaç para?

Çılgın Sayısal Loto hangi ile çıktı, sorusu yanıt buldu. Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihliye çıktı. 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiye, Pamukkale'de oynanan bir bayiden çıktı. Peki, Çılgın Sayısal Loto kime çıktı, açıklandı mı?

13 Eylül'de 110'uncu Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildi. 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk büyük ikramiye, Denizli'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bayiden oynandı. Çılgın Sayısal Loto'da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden büyük ikramiyenin kuponunun oynandığı bayinin sahibi Emrah Onaç, iş yerinin önündeki led tabelasına 'Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır' yazdırdı. Peki, Çılgın Sayısal Loto kime çıktı, açıklandı mı?

DÜKKANA AKIN EDİP TALİHLİYİ GÖRMEK İSTEDİLER

İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, sabah saatlerinden itibaren dükkana akın edip, talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KİME ÇIKTI?

Onaç, ikramiyenin kendilerini çıkmış gibi sevindiklerini belirterek "Sayısal sürekli devrettiği için 'kimseye çıkmaz' diye bir algı yaratılmıştı. Ancak büyük ikramiyenin çıkmasıyla bu algı yıkıldı. Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, biz de milyoneri çok merak ediyoruz." diye konuştu.

Milli Piyango resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda;

“13 Eylül 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen 110. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 212.285.211,50 TL'yi bir kişi kazanmıştır. Pamukkale/Denizli şehrimize isabet eden, kurulduğu günden beri Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212.285.211,50 TL'lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.