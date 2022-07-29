Çikolata çalan kız çocuklarının Türk bayrağının önünde fotoğrafını çekip sosyal medyada afişe etti

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bakkal dükkanı işleten bir kişi, çikolata çaldıkları gerekçesiyle iki kız çocuğunu dükkanında alıkoyup Türk bayrağı önünde fotoğraflarını çekip sosyal medyada afişe etti. Paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Facebook'taki bir grupta paylaşılan fotoğraf karesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Söz konusu fotoğrafta, masaya konulmuş birkaç çikolata ve içeceğin arkasında iki kız çocuğu bulunuyor. Çocukların arkasındaki duvara da Türk bayrağı asıldığı görülürken, korkuyla kameraya bakan çocukların yaşadıkları endişe yüzlerinde yansıyor.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Bir bakkal tarafından yapılan paylaşımda fotoğrafın üzerine da 'İstanbul/Bahçelievler, bu hırsızlara dikkat edin' diye not düşmüş. Gelen tepkiler üzerine sayfadan fotoğraf kaldırıldı ancak grup üyeleri arasında tartışma doğdu.

İşte sosyal medyayı karıştıran o paylaşım;

PAYLAŞIMI YAPAN KİŞİ SUÇ MU İŞLEDİ?

Gruptaki bazı bakkallar çocukların bu şekilde afişe edilmesini doğru bulmazken bazıları da bu tür paylaşımların caydırıcı olduğu görüşünü savundu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı da fotoğrafa olan tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar reşit olmayan çocukların alıkonulduğunu ve fotoğrafla afişe edildiğini belirterek paylaşımı yapan kişinin suç işlediğini belirtti. Kimi kullanıcılar da çocuklara terörist muamelesi yapıldığını öne sürdü.