Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı

23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen Gurur Şenel, çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi Gurur Şenel'e verdi. Şenel, bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini, söyledi ancak Şenel'i ikna edemedi.

ÇİĞ KÖFTEYİ GENCİN KAFASINA ATTI

Şenel daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı devam ettirdi. Bir süre sonra Şenel küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden saldırgan Şenel, Y.K.'ye yumruklar savurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay sosyal medyada yayıldıktan sonra konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. Kullanıcılar #GururSenelTutuklansın şeklinde bir başlık açarak görüşlerini bildirdi.

MAAŞA ZAM VE TERFİ TEKLİF EDİLDİ

Konunun gündem olmasından sonra darbedilen gencin çalıştığı firmadan açıklama geldi. Çalışanlarının durumunun iyi olduğunu belirten firma, darbedilen gencin duruşundan dolayı maaşında iyileştirme yaparak terfi teklif ettiklerini aktardı.

Şirketin sosyal medyadan yaptığı açıklama

SALDIRGAN İŞTEN ÇIKARILDI

Öte yandan Şenel'in çalıştığı firma da olayın ardından harekete geçti ve saldırgan adamın işine son verdi. Firma konuyla ilgili açıklamayı sosyal medyadan kamuoyu ile paylaştı.