Çığ Felaketi Kayseri'de Ulaşımı Kapattı ! Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu ulaşıma kapandı

Çığ Felaketi Kayseri'de Ulaşımı Kapattı

Çığ Felaketi Kayseride Ulaşımı Kapattı Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu ulaşıma kapandı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda çığ düşmesine istinaden ulaşım iptal edildi.

Sarız ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı kaynaklı Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Bostanlı tarafında çığ düştü.

İhbar üzerine olay bölgesine fazla sayıda kurtarma AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre çığ altında kalan olmadığı herhangi can veya mal kaybı yaşanmadığı edinilen bilgiler arasında belirtildi.

Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Detaylar olay hakkında Gelişmeleri paylaşıyor olacağız...

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