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Çiftçiye Gübre Desteği 1100 TL indirim yapıldı

Gübredeki artışa karşı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kimyevi gübrede ton başına 1.100 TL indirim yaptı.

Çiftçiye Gübre Desteği 1100 TL indirim yapıldı
31 Aralık 2021 Cuma 17:02

Gübredeki artışa karşı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kimyevi gübrede ton başına 1.100 TL indirim yaptı.

Kimyevi Gübrede Ton Başına 1.100 TL İndirim Yaptı!

Tarım Kredi Kooperatifleri Kimyevi Gübrede Ton Başına 1.100 TL İndirim Yaptı, Yavaş salınım ve damla sulama gübrelerde ise ortalama yüzde 20 indirim yapıldı. Bu indirimli fiyatlarla çiftçilerin maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Tarımsal üretimin sürdürülmesi hedefleniyor.

Fiyat İstikrarı Komitesi Toplandı!

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı ilk defa Bakan Nebati başkanlığında toplanıyor. Dün Bakan Nebati’nin bir açıklaması vardı bundan sonraki mücadele adımı enflasyon denildi.

Dolar kurundaki sert düşüşün artından fiyatlara yansıdı mı yansımadı mı bunu takip ediyoruz. Döviz artarken etiketi değiştirdiler düşerken neden değiştirmiyorsunuz diye sert tepki göstermişti.

Stokçuluk Denetimleri Sürüyor

Stokçuluğa yönelik olarak detaylı denetimler sürüyor. Toplantıda bunun masaya getirilmesi planlanıyor. Tarladan sofraya kadar olan süreçte hangi makasta değişiklik var buna bakılacak. Tarım Bakanlığı’nın bununla ilgili bilgi paylaşması bekleniyor.

Bir taraftan spekülasyon var mı rakamlara fiyatlara nasıl yansıyor. Anlık olarak bu değerlendirmelere bakılıp gidişata bakılması bekleniyor. Sonrasında bir açıklama olacak mı onu takip edeceğiz.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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