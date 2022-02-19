Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından Çiftçilere Mazot Desteği verdiklerini açıklamıştı. Şu ana kadar 18 bin 886 Başkentli çiftçi başvuruda bulunduğu mazot desteği için başvurular 18 Şubat tarihinde bugün son erecek. Kaçırmayın! Başvurular: 12.01.2022 tarihinde bugünden itibaren başlayıp, 18 Şubat 2022 tarihine kadar alınacak. Başvurular bugün sona erecek.

ABB Mansur Yavaş’tan Çiftçilere Mazot Desteği başvuruları bitmek üzere geç kalmayın

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yerli üreticilere yönelik başlattığı ‘mazot desteği’ için başvurularda sona gelindi.

Yerel yönetimler bazında Türkiye’nin en kapsamlı Çiftçilere Mazot Desteğine başvuruları şartları sağlayanlar online olarak ABB başvuru ekranından başvuruları bugünde yapabilecek.

Başvurular: https://baskenttarim.ankara.bel.tr/ Linkinden yapılacak.

ABB Mazot Desteği Başvuru Ekranı TIKLAYINIZ.

ABB Mazot Desteği Başvuru Şartları 2022

Başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

18 Yaşından Büyük Olmak Aynı Haneden Yalnızca 1 Kişi Yararlanabilir İkametgâh adresi Ankara dışı olanlar yararlanamayacaktır. Başvuru sahibine ait traktör varlığı olmalıdır. Çiftçi Belgesi (ÇKS Belgesi) ve Traktör Ruhsatı aynı kişi üzerine olmalıdır. E-Devlet çıktısı Çiftçi Belgesi (ÇKS Belgesi) kabul edilmeyecektir. Yüklemelerin yapıldığı tarih itibari ile en geç 3 ay içerisinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının belirleyeceği bir tarihte harcanmayan bakiyeler Belediyemiz hesabına aktarılacaktır.

Başvuru Tarihleri 12.01.2022 bugün başlayıp 18.02.2022 tarihine kadar sürecek olup çiftçiler ÇKS belgesi ve traktör ruhsatı ile yukarıdaki başvuru linkinden müracaatlarını ABB online olarak iletebilecektir.

24 Aralık 2021’de İstanbul’da düzenlenen İYİ Parti’nin düzenlediği ‘İYİ Kalkınma Kongresi’ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Tarıma teşvik için, ilk defa arpa ve buğday verdik. Nisan 2022 itibarıyla mazot yardımı da yapacağız’ demişti.

Nisan 2022’de mazot Yardımı

Mansur Yavaş şu açıklamayı yapmıştı “”İşsiz gelenlerin, uygulanan politikalar nedeniyle hayvancılığı üretimi bırakıp şehre gelen insanların sizden hep iş bekliyor. Aslında bunların en iyi bildiği iş var tarım. Bunu teşvik etmek lazım. İlk defa arpa ve buğday tohumu verdik.

Türkiye’de ilk defa aynı zamanda Nisan 2022’de mazot yardımı da yapacağız. Bunlar Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı küçük çiftçiler. Sonra belediyenin büyük bir arazisi var. Orada rekreasyon alanı yapıyoruz 2600 dönüm. Orada silaj üretimi yaptık. 3 bin ton. Onu da hayvancılık yapanlara ücretsiz dağıtıyoruz. Aile çiftliklerine dağıtıyoruz. Bu şekilde teşviklerle onların üretime devam etmelerini sağlıyoruz. En büyük sorun gübre. Rakamlar çok arttı. Şu anda belediyemizin bir şirketi gübre ithal etmek istiyor yurt dışından. Eğer ithal edersek, gübreyi de vermek suretiyle tarıma desteğin nasıl verildiğini, verildiği zaman ne olacağını, Türkiye’ye örnek olacak şekilde hem istihdam sağlayacağını hem gelir elde edeceğini göstermiş olacağız” açıklamalarında bulundu.