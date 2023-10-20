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Çiftçilere Büyük destek;75 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Çiftçilere Büyük destek;75 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Çiftçilere Büyük destek;75 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Admin
Admin
20 Ekim 2023 Cuma 14:17

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 75 milyon 877 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Çiftçinin dört gözle beklediği haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı 75.8 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını müjdeledi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bireysel sulama, kırsal kalkınma, uzman eller, sertifikalı tohum üretimi projelerimiz kapsamında 75 milyon 877 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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