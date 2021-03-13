Çift cinsel organa sahip kadının itirafları, ağızları açık bırakacak cinsten!

Rahmin iki iç boşluğa sahip olduğunu tanımlayan durumdur. Her boşluk kendi rahim ağzına kadar uzanır ve bazı durumlarda iki vajina da olabilir. Bu nadir bir durumdur. Bu tür bir anormallik olup olmadığını anlamadan, doğrudan bir hamilelik olması mümkündür.