Çift cinsel organa sahip kadının itirafları, ağızları açık bırakacak cinsten!

8 yıl boyunca eskort olarak çalışan 30 yaşındaki Evelyn Miller nadir görülen bir sağlık sorunuyla dünyaya geldi. Miller'ın çift cinsel organı ve iki rahmi var. 20 yaşında genç kadına latince adıyla 'Uterus Didelphys' teşhisi kondu.
Dünya çift cinsel organa sahip kadını konuşuyor. Bu ilginç özelliğe sahip kadın, çift organa sahip olmanın çok 'kullanışlı' olduğunu belirtiyor.
Avustralyalı kadın organlarından birini işinde diğerini aşk hayatında kullandığını söylüyor.
Miller "Sanırım pek çok insan bir vajinayı iş için, diğerini kişisel yaşam için kullandıklarını söyleyemez. Başka bir vajinaya sahip olabilmek kullanışlı bir durum. Dayanıklılık için kullanışlı. Çok müşterim olduğunda birinden yorulunca diğerine geçiyordum" dedi.
Miller, bu durumunun müşterilerini "delirttiğini" söyledi.
AÇIKLAMALARI BEYİN YAKIYOR
Miller "Bir ilişkiye girdiğimde ikisini ayırmak benim için daha iyi oldu" dedi.
Şu an altı aylık hamile olan Miller sağ rahminden bir erkek çocuğu doğurmak için gün sayıyor.
UTERUS DIDELPHYS NEDİR?
Rahmin iki iç boşluğa sahip olduğunu tanımlayan durumdur. Her boşluk kendi rahim ağzına kadar uzanır ve bazı durumlarda iki vajina da olabilir. Bu nadir bir durumdur. Bu tür bir anormallik olup olmadığını anlamadan, doğrudan bir hamilelik olması mümkündür.
Aynı anda meydana gelen regl süreçlerinde çift tampon kullanan kadın çoğu kez jinekolog muayenesinde iki taraftan da smear testi oluyor.