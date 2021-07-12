CHP’nin tek parti döneminde elinin tersiyle iterek Yunanistan’a bıraktığı 12 ada ile ilgili müjde! Geri Alabiliriz

Türkiye’nin Akdeniz’in doğusundaki sondaj çalışmalarını Yunanistan provokotif hamleleriyle engellemeye çalışıyor. Son dönemlerde yaşanan gerilimi fırsat bilen Avrupa Birliği (AB) ise Ankara’ya karşı Atina yönetimine gaz veriyor. Yunanistan ordusunu silahlandırıyor.

Başta Fransa ve Almanya başta olmak üzere AB’nin desteğini arkasında alan Yunanistan’ın sil’ahlı kuvvetlerini güçlendirmek için 10 milyar avroluk harcama yapmayı planlıyor.

Söz konusu iddiayı ortaya atan Yunan medyası; Atina yönetiminin Fransa’dann Rafale savaş uçağı ile Belharra fırkateyn gemisi almak için temaslarını sürdürdüğünü aktarmıştı.

Hacı Yakışıklı’dan “Müthiş haber”Tüm bu gelişmeler yaşanırken Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı.Sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hacı Yakışıklı, CHP’nin tek parti döneminde elinin tersiyle iterek Yunanistan’a bıraktığı 12 ada ile ilgili müjdeyi verdi.

Yakışıklı, “İşte müthiş haber” başlığıyla yaptığı paylaşımında 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya’nın

Türkiye’ye katılması için dava açmaya hazırlandıklarını söyledi. İşte Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın o paylaşımı: