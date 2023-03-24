CHP’li Yunus Emre’den skandal sözler: Yerel özerklik getireceğiz

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Siyasi partiler de bu kapsamda çalışmalarını iyice hızlandırdı.

Aday çıkartmayacağını açıklayan HDP, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.

CHP'nin HDP'yi destekleyen açıklamaları Kandil'de olumlu yanıt buldu.

PKK elebaşı Duran Kalkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada HDP'nin verdiği kararı destekleyerek seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söyledi.

PKK elebaşı hain teröristin muhalefete destek verdiği konuşması şu şekilde:

PKK elebaşı hain teröristin muhalefete destek verdiği konuşması şu şekilde:



"Türkiye bir seçim sürecine girdi deniyor. Siyasi süreç hızlandı yoğunlaştı. Muhalefet vardı, 6'lı masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim ama birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır ben her zaman bunu söyledim.



AK Parti, MHP faşist, sömürgeci, soykırımcı diktatörlüğüne karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK yürüttü. Ama seçimi de bu mücadelelerden bir tanesi olarak değerlendirdik. Bu çerçevede bir yaklaşımımız var.