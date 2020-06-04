CHP’li milletvekilleri Türk bayrağı ve Atatürk imzasının olduğu maskeleri çöpe attılar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen oturuma CHP'li vekiller Türk bayraklı ve Atatürk imzalı kırmızı maskeler ile gelmişti. CHP'li vekillerin daha sonra bu maskeleri çöpe attıkları ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Aklı başında olan hiç kimse üzerinde bayrak ve Atatürk imzası olan maskeyi çöpe atmaz, o günün anısı olarak saklar" ifadeleri ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, "Tüm CHP milletvekilleri ‘Nefes alamıyoruz kardeşim’ diyerek çıkartıp attı." sözlerini doğruladı.

CHP'li milletvekillerin; Meclis'te taktıkları ve Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk imzasının bulunduğu kırmızı maskelerin Meclis'te çöpe atıldığı öğrenildi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 'Aklı başında olan hiç kimse üzerinde bayrak ve Atatürk imzası olan maskeyi çöpe atmaz, o günün anısı olarak saklar' ifadelerini kullanmıştı.







CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ; MECLİS'TE TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK İMZALI KIRMIZI MASKE TAKTI



TBMM Genel Kurulu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başladı. TBMM Genel Kurulu, 2 Haziran 2020 tarihinde Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.



CHP'li vekiller; CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in dağıttığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı bir yanında Mustafa Kemal Atatürk imzası, diğeryanında ise Türk bayrağının yer aldığı kırmızı maskeleri taktı.





TURAN: 'ÜZERİNDE BAYRAĞIMIZIN VE ATATÜRK İMZASININ BULUNDUĞU ÇÖPE ATILACAK BİR MATERYAL ÜRETMEK HANGİ ZEKANIN ÜRÜNÜ?'



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan; CHP milletvekillerinin taktığı kırmızı maskenin naylondan yapıldığını belirterek, 'Tüm CHP milletvekilleri 'Nefes alamıyoruz kardeşim' diyerek çıkartıp attı. İnanmazsanız açın TV'yi. Ayrıca üzerinde bayrağımızın ve Atatürk imzasının bulunduğu çöpe atılacak bir materyal üretmek hangi zekanın ürünü?! Çöpe atmasa çerçeveletecekler mi!' ifadeleri kullanmıştı.







SERTEL: 'AKLI BAŞINDA OLAN HİÇ KİMSE ÜZERİNDE BAYRAK VE ATATÜRK İMZASI OLAN MASKEYİ ÇÖPE ATMAZ'



CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de; Bülent Turan'ın söz konusu açıklaması eleştirmiş ve '(Bülent Turan) tweet atmış ve maskenin çöpe atılacağından söz etmiş. Aklı başında olan hiç kimse üzerinde bayrak ve Atatürk imzası olan maskeyi çöpe atmaz, o günün anısı olarak saklar' iddiasında bulunmuştu.



Atilla Sertel'in; Meclis'te takılan ve Türk bayrağı ile Kemal Atatürk imzasının bulunduğu kırmızı maskelerin çöpe atılmasına ilişkin nasıl açıklama yapacağı merak ediliyor. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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