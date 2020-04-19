CHP’li İBB Basın Sözcüsü Nadir Ataman, Sözcü Gazetesi yayın yönetmeni Metin Yılmaz’ın damadı çıktı

METİN YILMAZ, DAMADI NADİR ATAMAN'IN AÇIKLAMALARINI EN ÜST MANŞETE TAŞIYOR

Nadir Ataman'ın açıklamalarını manşete taşıması da önemi dikkat çekiyor. Nadir Ataman'ın çok sayıda konudaki değişikliği Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan ve ön sayfalarda da geniş olarak yer alıyor .

ATAMAN'DAN ŞOK YANIT; "UFKUNUZU AÇMAK İSTERSENİZ, SÖZCÜ GAZETESİ OKUYUN"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sorumlusu Nadir Ataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı içerisinde yapılmakta olan oturumunda Sözcü Gazetesi'nin incelenmesinin , Fox TV'nin izlenmesine dikkat çekmişti.

Nadir Ataman, "Ufkunuzu açmak isterseniz size şiddetle tavsiye ediyorum. nadiren Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşırsınız . (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ediyorum ."







GÖKKUŞ: ARKADAŞ SÖZCÜ'NÜN DE AVUKATLIĞINI YÜRÜTÜYOR

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Nadir Ataman'ı eleştirdi ve "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi TV Kanalını izlemediğine değindi . Sizin şuanda yanında olanları izleyince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşçılık.. Böyle bir sınıflandırma hangi hakla gerçekleştiriyoruz? Anlamakta baya zorlanıyorum. Sayın başkanım, Arkadaş Sözcü Gazetesi'nin yakın akrabası olmakta . Sözcü'nün de avukatlığını yapıyor herhalde.." diye aktardı .

Gökkuş, Nadir Ataman'ın verdiği soru önergesini ele aldı ve eleştiride bulunarak Böyle bir soru önergesi olmaz" ifadelerini kullandı.





Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz

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ATAMAN, SÖZCÜ GAZETESİ'NİN HALK EKMEKLERDE ÜCRETSİZ DAĞITILMASINA MI KATKIDA BULUNDU ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aylık gerçekleşen oturumlarında; "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye de bulunuyorum , Sözcü Gazetesi okuyun" diyen Nadir Ataman'ın, geçtiğimiz hafta Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi araçlarının Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz Sözcü Gazetesi'nin dağıtılmasına aracılık ettiğini anlattı .



HALK EKMEK BÜFELERİNDE ÜCRETSİZ SÖZCÜ GAZETESİ DAĞITILDI



İçlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yer aldığı 31 belediye; halk ekmek büfelerinden herhangi bir ücrete tabi olmadan Sözcü Gazetesi göndermişti . Sözcü Gazetesi; "31 ildeki belediyelerle işbirliği gerçekleşen SÖZCÜ, okurlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Bugün İstanbul'daki yüzlerce Halk Ekmek büfesince , gazeteleriniz SÖZCÜ ve KORKUSUZ'u ücretsiz edinebilmektedirler " diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu .

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yan şirketlerinden Halk Ekmek büfelerinde bedava Sözcü ve Korkusuz gazeteleri dağıtıldı. Belediye görevlileri kapı kapı dolaşarak söz konusu gazeteleri dağıttı.

Nadir Ataman'ın; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halkın vergileriyle alınan resmi belediye araçlarının vatandaşa hizmet için değil Sözcü Gazetesi için çalışmasına hakkında sessiz kalması dikkat çekiyor.