CHP’li belediyeler Sözcü’yü bedava dağıtıyor

2021 ocak ayı itibari ile kamuya yapılacak olan personel alımlarından biri de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan uzman yardımcısı alımı olup özellikle adaylar tarafından merakla beklenen alıma başvurular 8 ocak’da başlıyor. Yazılı sınava hak kazanan adaylar kurumun sitesinde ilan edilecek sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri Kurum internet(www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. İşte SGK başvuru şartları ve tarihleri...