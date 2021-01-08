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CHP’li belediyeler Sözcü’yü bedava dağıtıyor

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde CHP'li belediyelerin halktan topladığı vergilerle Sözcü gazetesi alıp vatandaşlara dağıtması büyük tepkiye neden oldu.

CHP’li belediyeler Sözcü’yü bedava dağıtıyor
08 Ocak 2021 Cuma 23:55
HALKIN PARASI GAZETELERE ÖDENDİ

Sözcü gazetesi, 2 günlük yasak kapsamında CHP'li belediyelerle anlaşma yaparak durumu fırsata çevirdi. CHP'li belediyeler, Sözcü gazetesiyle yaptığı anlaşmayla gazeteleri satın aldı ve vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de megakentteki Halk Ekmek büfelerinden ekmek alanlara ücretsiz Sözcü gazetesi veriyor.

Evlere ekmek götüren zabıta ekipleri, bir ekmek alan bir de Sözcü gazetesi teslim etti.

Halktan toplanan vergilerin Sözcü gazetesine ödenmesi, kamuya ait araçlarla gazetelerin dağıtılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

CHP’li belediyeler Sözcü’yü bedava dağıtıyor

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