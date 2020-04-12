Türkiye’nin bir çok bölgesinde CHP’li belediyeler halkın vergileri ile alınan Halka hizmet için kullanılması gereken resmi belediye araçları ile Özel Şahış Gazetesi olan Sözcü gazetesi dağıttı. Sözcü gazetesi bugün internet sitesinden gazeteyi dağıtan CHP’li belediyelerin listesini yayınladı. CHP'li Belediyeler Ekmek Yerine Gazete Dağıttı! Tüm Türkiye'den Tepki Var
CHP'li Belediyeler Ekmek Yerine Gazete Dağıttı! Tüm Türkiye'den Tepki Var
Türkiye’nin bir çok bölgesinde CHP’li belediyeler halkın vergileri ile alınan Halka hizmet için kullanılması gereken resmi belediye araçları ile Özel Şahış Gazetesi olan Sözcü gazetesi dağıttı. Sözcü gazetesi bugün internet sitesinden gazeteyi dağıtan CHP’li belediyelerin listesini yayınladı. CHP'li Belediyeler Ekmek Yerine Gazete Dağıttı! Tüm Türkiye'den Tepki Var
Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı.
Sözcü gazetesi bugün rezaleti kendisi de itiraf etti. Sözcü'yü bedava dağıtan CHP'li belediyelerin listesini yayınladı. İşte Sözcü.com.tr'de yayınlanan o liste:
* İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri
*Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri
* İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri
* Aydın Efeler Belediyesi
* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
* Samsun Atakum Belediyesi
* Konyaaltı Belediyesi
* Edremit Belediyesi
* Bodrum Belediyesi
* Kuşadası Belediyesi
* Denizli Merkezefendi Belediyesi
* Milas Belediyesi
* Muğla Büyükşehir Belediyesi
* Marmaris Belediyesi
* Muğla Menteşe Belediyesi
Türkiye'nin Birçok İlinden Chp'li belediyelere ve Sözcü'ye Tepkiler çığ gibi büyüyor
Sosyal medyadan yapılan yorumlar şöyle oldu;
Onca hakarete virüse tehlikeye rağmen Polis kapı kapı gezip millete ekmek dağıtıyor, CHP, Efeler Belediye araçları ile Sözcü gazetesi dağıtıyor. Hakkıma düşen pay haram zıkkım olsun!! Halkın hakkını sözcü gazetesine kaça sattın CHP..
benzen bir çok yorum yapıldı.
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