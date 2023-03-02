CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1: Ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu

Altılı masanın 12. toplantısından da uzlaşı çıkmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda Meral Akşener'e yoğun bir baskı var. TELE1 canlı yayınında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu ilan edildi.

Altılı masa bugün bir kez daha toplandı.

12'nci kez toplanan muhalefet liderlerinin ana gündem maddesi Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıydı.

Bu kapsamda yapılan görüşmeler sonucunda adayın 6 Mart'ta açıklanacağı duyuruldu.

Bir görüşme daha yapılacak

Bu durumun yanı sıra liderlerin pazartesi günü bir kez daha toplanacağı bilgisi paylaşıldı.

Henüz adayın kim olacağı duyurulmazken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE1'de dikkat çeken bir son dakika haberi yer aldı.

Tele 1 sunucusunun sözleri dikkat çekti

TELE1 ekranlarındaki sunucu, Millet İttifakı'nın ortak adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

Spiker, "Millet İttifakı’nın ortak adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

TELE1, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması yönünde peş peşe haberler yapıyordu.

Meral Akşener ise altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı duran tek isim.

Akşener'in kurmaylarıyla görüştükten sonra nihai kararını vermesi bekleniyor.