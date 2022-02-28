CHP ve İyi Parti korumaları kavga etti

6 partinin 28 Şubat Zirvesi'ndeki imza töreni sırasında CHP ve İyi Parti korumaları, kendi aralarında kavgaya tutuştu.

Bugün CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi temsilcilerinin uzlaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, 6 liderin katıldığı ortak açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Ancak "Yarının Türkiyesi" sloganıyla bir araya gelen liderlerin toplantısı esnasında ortalık karıştı.

Toplantı devam ederken binanın dışında bulunan CHP ve İyi Parti korumaları, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu.

"ÇEKTİRMEYİN"

Yaşanan arbede sonrası olay yerindekilerin "Çektirmeyin kameralara" demesi de kayıtlara yansıdı.