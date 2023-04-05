CHP ve İyi Parti arasında 10 ilde fermuar modeli anlaşması yapıldı

Eli kanlı PKK'lı terörist Mustafa Karasu'nun muhalefetin ortak liste ile seçime girmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından İyi Parti ve CHP'nin seçime fermuar sistemle girme kararı alması dikkat çekti.

Seçim sürecinde son düzlüğe girildi.

Sayılı günler kalan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne gidilirken 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri için partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kazandı.

Cumhurbaşkanı adayını seçime birkaç ay kala belirleyen Millet İttifakı'nda şimdi krizin adı; ortak liste oldu.

Ankara'da olduğu kadar konu PKK'nın merkezi Kandil'de de gündem ortak liste.

Sık sık video kayıtlarla gündeme ilişkin muhalefete mesajlar veren PKK elebaşı Mustafa Karasu, bu kez ortak listeye dikkat çekti.

"Ortak liste daha fazla kazandırır"

Bebek katili hain, muhalefetin ortak liste ile seçime girmesinin daha karlı olacağını belirterek şu ifadeyi kullandı:

''Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor.



Muhalif kanalları dinliyoruz onlar da böyle söylüyor yani. Biz de isteriz ki, istiyoruz yani, olması lazım önemli olan daha fazla temsil gerçekleştirmek mecliste."

İyi Parti ve CHP arasında ortak liste

Eli kanlı terörist Karasu'nun bu çağrısı ile Millet İttifakı'nın hamleleri tam örtüşüyor.

Bu kapsamda CHP, mümkün olduğu en yüksek sayıda milletvekili çıkartılabilmesi için olabildiğince seçim bölgesinde ortak liste ile seçime girilmesinden yana olduğunu belirtiyor.

Aynı zamanda kendi listelerinden diğer partilerden isimlerin de seçime girebilmesine sıcak bakan CHP'ye karşılık İyi Parti bu tutuma yanaşmıyordu.

Seçime fermuar sistemiyle girilecek

Anlaşmazlık çözüldü ve İyi Parti ile CHP arasında yeni bir anlaşma yapıldı.

Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, ''fermuar'' modeliyle girme kararı alındı.

Küçük illeri kapsayacak

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği ''fermuar'' yöntemi, milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak.

''Fermuar'' modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İyi Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İyi Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.