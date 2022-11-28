CHP Sözcüsü Böke, bugün’ün haberini doğrulayarak “Hristiyan’ım” dedi. Böke, Türkiye vatandaşlığından utandığını da söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, bugün’ün yaptığı haberleri doğruladı. Böke, günlerdir süren suskunluğunu MYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında bozdu ve “Bir tarafım Hristiyan, bir tarafım Müslüman. Ben bu kimliğimle ve ailemle gurur duyuyorum” dedi. Türkiye’de yapılan siyasetin etnik ayrımcılığa neden olduğunu savunan Böke, açıklamasında “Türkiye’de ayrımcılığa neden olan kimlikleri, inançları sorgulanan, yaşam alanları her gün daraltılan bu ülkenin tüm vatandaşları adına bu açıklamayı yapıyorum. Bu çağda bu ülkede böyle bir açıklama yapmaktan da utanç duyuyorum. Şahsımla alakalı olduğu için değil Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olduğum için utanç duyuyorum” diyerek Türkiye’yi şikâyet etti.

Kaynak: Bugün ve https://www.yeniakit.com.tr/haber/hristiyan-kimligimle-gurur-duyuyorum-132110.html