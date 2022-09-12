CHP'nin yaptırdığı son anket: Yüzde 7'lik farkla öndeyiz

Aksoy Araştırma tarafından CHP’ye sunulan son seçim anketinde AK Parti’ye yüzde 7’lik bir fark atıldığı öne sürülürken, Alevi aday istemeyenlerin oranının yüzde 23.6 olduğu açıklandı.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken Cumhur İttifakı tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net adaylığına karşı 6'lı masada seçenekler tartışılmaya devam ediyor.

Kamuoyunda ise parti liderlerinin yanında belediye başkanları ve birçok kişinin adaylık için adı geçiyor.

Bu kapsamda partiler tarafından anketler yaptırılıyor ve seçime dair öngörüler oluşturulmaya çalışılıyor.

CHP'nin masasına gelen son anketi paylaştı

Bunlardan sonuncusunu ise gazeteci İsmail Saymaz, CHP Parti Meclis toplantısında Aksoy Araştırma’nın sahibi Ertan Aksoy tarafından hazırlanan anketin sunulduğunu ve sunumu Kemal Kılıçdaroğlu’nun da izlediğini yazdı.

Haberini CHP’li bir parti meclis üyesine dayandıran Saymaz’a göre, “Alevi cumhurbaşkanı adayına oy verir miydiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 33.8’i “Kesinlikle verirdim” derken, yüzde 22.3’ü “Veririm” diyor. Oy vereceğini söyleyenlerin oranının toplamı yüzde 56.1.

'Yüzde 23'lük kesim Alevi adaya oy vermem diyor'

Ankete göre katılımcıların yüzde 17.8’i Alevi bir adaya "kesinlikle vermeyeceğini", yüzde 5.8’i ise "vermeyeceğini" kaydediyor. Bunun toplamıysa yüzde 23.6. Kararsızlardaysa oran yüzde 20.3.

Buna göre AK Partililerin yüzde 40.9’u, İyi Partililerin yüzde 25’i ve MHP’lilerin yüzde 24.6’sı Alevi bir adaya oy vermeyeceğini kaydediyor.

Kılıçdaroğlu yüzde 53, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 46 alıyor

Öte yandan Aksoy Araştırmanı'nın CHP'nin masasına sunduğu bir diğer anket ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili.

“Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz?” sorusuna katılımcılardan yüzde 53.6’sı Kılıçdaroğlu’na, yüzde 46.4’ü ise Erdoğan’a vereceğini söylüyor.

HDP seçmeninin yüzde 100'ü Kılıçdaroğlu'nu destekliyor

Ayrıca yine verilere göre HDP seçmenlerinin yüzde 100’ü Kılıçdaroğlu’nu destekliyor.

Bu oran CHP’lilerin de üzerinde. Çünkü CHP’liler yüzde 3.4 fire veriyor. İyi Partililerin yüzde 8.7’si ise Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor.

MHP’lilerin yüzde 35.3’ü ise Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini belirtiyor.