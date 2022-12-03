0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
2
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

CHP'nin vizyon programını sosyal medyada 210 kişi takip etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun zamandır muhalif seçmeni beklentiye soktuğu CHP'nin vizyon programını sosyal medyada sadece 210 kişinin takip etmesi dikkat çekti.

CHP'nin vizyon programını sosyal medyada 210 kişi takip etti
Kamusaati
Kamusaati
03 Aralık 2022 Cumartesi 20:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından partisinin Türkiye'nin ikinci yüzyılı için bir vizyon programı açıklayacağını duyurmuştu.

Son iki grup toplantısında 3 Aralık tarihini veren Kılıçdaroğlu, muhalif seçmeni büyük bir beklentiye soktu.

Kılıçdaroğlu'nun sık sık sosyal medya paylaşımları ile de hatırlattığı 3 Aralık nihayet geldi.

CHP 100'üncü yıl vizyonunu açıkladı

Bugün İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla bir program düzenlendi.

Açılışını Kılıçdaroğlu'nun yaptığı programda açıklanan 70 kişilik ekonomi kadrosundan çeşitli isimler sunumlar yaptı.

Sunumlar sosyal medyadan canlı yayın

CHP Lideri'nin başdanışman yaptığını açıkladığı Jeremy Rifkin'in ABD'den bağlanması ve salonda spontane çeviri yapılmaması gibi birçok eksikliğin yaşandığı program partinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

210 kişi takip etti

Yeni ekonomi kadrosundan isimler konuşmalarını yaparken sosyal medya hesaplarındaki canlı yayına katılım sayıları her geçen dakika düştü.

Kapanışı Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile yapılacak programda sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye geldiğinde ise takipçi sayısı 2 milyonu aşkın CHP'nin resmi Twitter hesabında izleyici sayısı 210'a kadar geriledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 5 Aralık Pazartesi 2022
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 5 Aralık Pazartesi 2022
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (5 Aralık Pazartesi) Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (5 Aralık Pazartesi) Haftalık burç yorumları
0
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 4 Aralık Pazar 2022
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 4 Aralık Pazar 2022
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.