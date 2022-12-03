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CHP'nin vizyon programında Selvi Kılıçdaroğlu uyudu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'in yaptığı İngilizce konuşma salondakiler için Türkçeye çevrilmedi kimse konuşmayı anlamadı.

CHP'nin vizyon programında Selvi Kılıçdaroğlu uyudu
Kamusaati
Kamusaati
03 Aralık 2022 Cumartesi 20:06

CHP, "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda vizyon toplantısı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosuna kattığı Amerikalı Jeremy Rifkin de programa video bağlantı yöntemiyle katıldı.

Konuşmada iklim ve küresel ısınma vurguları

İngilizce konuşma yapan Jeremy Rifkin, küresel ısınma ve iklim konusuna uzun uzun değindi.

Çeviri olmadı, kimse konuşmayı anlamadı

Jeremy Rifkin'in yaptığı İngilizce konuşmayı salonda Kemal Kılıçdaroğlu dışında kimse anlayamadı. Çünkü İngilizce bilmeyenler için çeviri yapılmadı.

Uzun süren konuşma sırasında partililerin telefonla oynadığı görüldü.

Selvi Kılıçdaroğlu uyudu

Amerikalı danışmanın yaptığı kimse tarafından anlaşılmayan konuşma uzadıkça uzayınca Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı.

CHP etkinliğini salondan takip eden Adem Metan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Jeremy Rifkin etkinlik salonunda yok, tercüme ise TV yayınları hariç sadece protokole yapılıyor. Salonda İngilizce bilmeyen kimse hiçbir şey anlamıyor şu an."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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