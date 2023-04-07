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CHP'nin mitingine photoshop ayarı... Gerçek ortaya çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon mitinginden paylaşılan bir görselin, üzerinde oynanmış olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta yapılan kurguda boş kalan alanların doldurulmaya çalışıldığı görüldü.

CHP'nin mitingine photoshop ayarı... Gerçek ortaya çıktı
Kamusaati
Kamusaati
07 Nisan 2023 Cuma 12:24

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler mitinglerin startını verdi. Son olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşmaları' kapsamında Trabzon'a gitti. Yanına kurmaylarını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu alan Kılıçdaroğlu, Trabzon'da 1 saatlik bir miting yaptı.

KATILIM AZ OLDU

Daha sonra basına yansıyan fotoğraflarda mitinge katılımın, AK Parti'nin mitinglerinden az olduğu görüldü. Bu durumun ardından sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğraf dolaşıma sokuldu. Bazı CHP'li hesaplar, miting alanını dolu göstermek için shoplu fotoğrafı paylaşmaya başladı.

FOTOĞRAFIN ÜZERİNDE OYNANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak kısa sürede gerçek ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre, paylaşılan fotoğrafın üzerinde, profesyonel olmayan bir shop çalışmasının yapıldığı görüldü.

GERÇEĞİ

PHOTOSHOP'LU HALİ

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

CHP'nin photoshop'lu miting fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü, çok sayıda kişi yapılan montajın amatörlüğünü ti'ye aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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