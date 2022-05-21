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CHP'nin İstanbul mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı

CHP tarafından İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilen "Milletin Sesi" mitingine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu'nun miting alanına geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, İBB Başkanı'nın herkesle tokalaşıp Yavaş'ı es geçmesi dikkat çekti.

CHP'nin İstanbul mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
Kamusaati
Kamusaati
21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:32

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin Maltepe mitinginde bir araya geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Gökçek tarafından paylaşılan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde yer almak için alana geldiği görülüyor. Miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı.

İmamoğlu'nun geldiği sırada oturduğu görülen Mansur Yavaş'ın kafasını çevirmesi ve yüzünün asık olması gözlerden kaçmadı. İki başkan daha sonra yanlarına gelen vatandaşlarla selamlaşıp fotoğraf çektirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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