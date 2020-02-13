CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye Devredilecek ! Cumhurbaşkanı 'nın talimatına istinaden CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri, Hazine'ye aktarılmasına karar verildi.

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye Devredilecek!

Cumhurbaşkanı 'nın talimatına istinaden CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri, Hazine'ye aktarılmasına karar verildi.

Uzun Süredir üzerinde konuşulan “İş Bankası'ndaki yüzde 28’lik Atatürk hisselerinin yönetiminin CHP’nin elinden alınarak hazineye devredilmesi” kararı konusunda, somut adımlarda bulunuluyor

AK Parti’nin en son ki MKYK toplantısında, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye aktarılması gündeme tekrar oturmuştu .

Maliyeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Canikli, hisselerin aktarılması konusu hakkında hazırladığı konuyu taslak halinde sundu .

ATATÜRK’ÜN VASİYETİNDEN BAHSEDİLDİ

Canikli’nin sunuma başladığı sırada , Atatürk’ün kendisine ait el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti ve CHP payları hakkında Menderesin bulunduğu dönemindeki tartışmalar konusunda Meclis tutanakları gün yüzüne çıkarıldı ekrana yansıtılarak gözler önüne serildi.

Siyasi Partiler Yasası’nca partilerin bu durumda parti mal varlığının bulunmayacağını iddia ederken , CHP’nin bu ekler hakkında taşınır ve taşınmaz malların , hatta zeytinliğinin bile olduğu bilgisi aktarıldı.

CHP'NİN ÜYELİKLERİ BİTİRİLECEK

Konu hakkında CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri Hazine’ye aktarılcak, CHP’nin bankadaki yönetim kurulu üyelikleri de sonlandırılıyor.

Cumhurbaşkanı, hisse aktarımı yöntemi hakkında ayrı düşüncelerin konuşulduğu toplantıda, Canikli’ye, “Tekrar çalışın ve bir an önce getirin.” talimatında bulundu.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©