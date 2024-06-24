CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmesi başladı. Toplantıda CHP heyetinin başındaki gölge bakan Yalçın Karatepe'nin temmuz ayından itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini söyleyeceği ve emekli maaşlarını da gündeme getirip Şimşek'e "Enflasyon oranına refah payı ekleyerek aylıkları artıralım" çağrısı yapacağı öğrenildi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hazine ve Maliye'den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile bakanlıkta bir araya geldi. Merakla beklenen görüşme saat 10.00 civarında başladı. İkilinin görüşmesinin ardından herhangi bir basın açıklaması yapılması ise beklenmiyor.

GÖRÜŞMEYE HEYETLER EŞLİK ETTİ

Mehmet Şimşek, CHP'li Yalçın Karatepe'yi bakanlık binasının kapısında karşıladı. Görüşmenin iki isim arasında geçeceği öğrenilirken, heyette CHP'yi temsilen iki ekonomi kurmayı daha yer aldı. Bu isimler; Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir oldu.

HANGİ BAŞLIKLAR MASADA?

Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi reformu paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı. CHP'li kurmaylar ayrıca acil önlem alınması gereken konular olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanı'na sunacak.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI TALEPLERİ

CHP'li Yalçın Karatepe, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin artırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP'li kurmaylar tarafından gündeme getirilecek.

NE OLMUŞTU?

Şimşek'in CHP heyeti ile görüşme kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede alınmıştı.

CHP'nin gölge kabinesinde yer alan isimler daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.