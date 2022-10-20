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CHP'nin asgari ücret talebi: 10 bin lira olsun

2023 yılı asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Bülent Kuşoğlu "10 bin liranın altında olmaması lazım" dedi.

CHP'nin asgari ücret talebi: 10 bin lira olsun
Kamusaati
Kamusaati
20 Ekim 2022 Perşembe 23:04

Milyonlarca işçi ve işverenin gözü asgari ücret düzenlemesinde..

Asgari ücret ocak ayında kararlaştırılmış ancak enflasyonla alım gücü düşen işçiler için temmuz ayında bir ara zam yapılmış ve asgari ücret brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti.

2023 Ocak ayına az bir vakit kalmasıyla asgari ücrete zam değerlendirmeleri yeniden başladı..

İlk talep CHP'den geldi.

KRT TV’de Ankara Saati programında bugün Elif Doğan Şentürk’ün sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, partisinin asgari ücret talebini açıkladı.

"Asgari ücret 10 bin liranın altında olmaması lazım"

2023 yılı asgari ücretine ilişkin konuşan Kuşoğlu, "10 bin liranın altında olmaması lazım. Geçen yılın bütçesi 1 trilyon 700 milyardı, bu senenin bütçesi 4,5 trilyon lira. 1,7’den 4,5’a çıktı. Enflasyon bu, bu işte enflasyonu gösteriyor" dedi.

"Enflasyona göre zam vermek zorundasın"

"1,7’den 4,5’a çıkan enflasyon yüzde 140’lık, 150’lik bir enflasyonu gösteriyor, enflasyon bu gerçek anlamda" diyen Kuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi böyle olduğu zaman asgari ücrete de çalışanlara da işçiye, memura da buna göre zam vermek zorundasınız. Geçen sene neydi yılbaşındaki asgari ücret 4 bin 250, dolayısıyla yüzde 150 olunca ne yapması lazım 10 bini geçmesi lazım, bu kadar. 10 binin altında olmaması lazım. Bütçe de bunu yansıtıyor zaten"


Kaynak: Kamu Saati Özel
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