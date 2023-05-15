0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0

CHP listelerinden aday gösterilmesi tepki çeken Sadullah Ergin Meclis'e girdi

Ergenekon ve Balyoz davalarının olduğu dönemde Adalet Bakanlığı yapan DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi tepki çekmişti. Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Ergin, 28. dönemde milletvekilliği koltuğunu kaptı.

CHP listelerinden aday gösterilmesi tepki çeken Sadullah Ergin Meclis'e girdi
Kamusaati
Kamusaati
15 Mayıs 2023 Pazartesi 02:37

Ergenekon ve Balyoz davalarının olduğu dönemde Adalet Bakanlığı yapan Sadullah Ergin'in 2023 seçimleri için CHP milletvekili aday listesinde yer alması tepkiyle karşılanmıştı. DEVA Partisi kontenjanından Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Ergin, FETÖ kumpaslarına yol vermekle suçlanıyordu.

MECLİS'E GİRİP GİRMEYECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Ergin'in Meclis'e girip giremeyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyordu. Ankara'da açılan sandık oranı yüzde 100'e ulaştı ve herkesin merak ettiği soru yanıt buldu.

SADULLAH ERGİN MECLİS'TE

CHP, Ergin'in aday gösterildiği Ankara 1. bölgede yüzde 41.30 oranında oy aldı. Bu sonuca göre CHP, 6 vekil çıkardı. Böylece 4. sıradan aday gösterilen Ergin, Meclis'e girmiş oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da, Erdoğan önde gidiyor
İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da, Erdoğan önde gidiyor
0
Ankara'dan milletvekili adayı olan Osman Gökçek'in akıbeti belli oldu
Ankara'dan milletvekili adayı olan Osman Gökçek'in akıbeti belli oldu
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.