CHP listelerinden aday gösterilmesi tepki çeken Sadullah Ergin Meclis'e girdi

Ergenekon ve Balyoz davalarının olduğu dönemde Adalet Bakanlığı yapan DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi tepki çekmişti. Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Ergin, 28. dönemde milletvekilliği koltuğunu kaptı.

Ergenekon ve Balyoz davalarının olduğu dönemde Adalet Bakanlığı yapan Sadullah Ergin'in 2023 seçimleri için CHP milletvekili aday listesinde yer alması tepkiyle karşılanmıştı. DEVA Partisi kontenjanından Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterilen Ergin, FETÖ kumpaslarına yol vermekle suçlanıyordu.

MECLİS'E GİRİP GİRMEYECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Ergin'in Meclis'e girip giremeyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyordu. Ankara'da açılan sandık oranı yüzde 100'e ulaştı ve herkesin merak ettiği soru yanıt buldu.

SADULLAH ERGİN MECLİS'TE

CHP, Ergin'in aday gösterildiği Ankara 1. bölgede yüzde 41.30 oranında oy aldı. Bu sonuca göre CHP, 6 vekil çıkardı. Böylece 4. sıradan aday gösterilen Ergin, Meclis'e girmiş oldu.