CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kendisi katılamadı ama cenazeye tüm kurmaylarını gönderdi

Seçimlere bir seneden daha az bir vakit kalırken araştırma şirketleri anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma'nın son anketinde AK Parti yüzde 30.2, CHP yüzde 24.5, İYİ Parti yüzde 18.7, HDP yüzde 7.3, MHP ise yüzde 6.3 oy oranına ulaştı. Böylece AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36.5 olarak belirlenirken, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı ise yüzde 43.2 oy oranına ulaştı.