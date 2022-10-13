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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kendisi katılamadı ama cenazeye tüm kurmaylarını gönderdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuzeni Ali Gündüz'ün oğlu Zülfü Emre Gündüz, yaşamını yitirdi. ABD'de olması nedeniyle cenazeye gidemeyen CHP liderinin eşi ve kurmayları cenazede hazır bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kendisi katılamadı ama cenazeye tüm kurmaylarını gönderdi
Kamusaati
Kamusaati
13 Ekim 2022 Perşembe 10:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında acı bir haber aldı. CHP Atakent Mahallesi delegelerinden Necmiye Gündüz'ün ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısının oğlu Ali Gündüz'ün oğlu Zülfü Emre Gündüz, yaşamını yitirdi.

"ZAMANSIZ KAYBETMENİN ACISINI YAŞIYORUZ"

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: "Değerli Avukat Ali Gündüz ve Necmiye Gündüz'ün sevgili oğlu, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yakın akrabası Zülfü Emre Gündüz'ü zamansız kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Kardeşimizin devri daim olsun."

KENDİ GİDEMEDİ AMA KURMAYLARINI GÖNDERDİ

ABD ziyareti nedeniyle cenazeye katılamayan CHP liderinin eşi ve kurmayları cenazede hazır bulundu. Kılıçdaroğlu'nun da ABD dönüşü taziye ziyaretine gideceği öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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