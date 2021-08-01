iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0

CHP'li Turan Aydoğan'ın polisi azarlamasına muhalif medya sessiz kaldı

Trafik polisini tersleyen CHP'li vekilin skandal davranışı, CHP'ye yakın medya kuruluşlarında haber değeri görmedi.

CHP'li Turan Aydoğan'ın polisi azarlamasına muhalif medya sessiz kaldı
01 Ağustos 2021 Pazar 00:02

Geçtiğimiz gün CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durduran trafik polisleri, Aydoğan'ın tepkisiyle karşılaştı.

Kısa sürede sosyal medyaya da düşen olayın görüntülerinde, trafik kontrolü için kendisini durduran polislere öfkelenen Aydoğan, milletvekili olduğunu söyleyip kimlik çıkarmadı.

POLİSİ AZARLAYIP GİTTİ

Polis, Aydoğan'a, "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" demesinin üzerinden Aydoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak bana da" deyip polis memurunu azarladıktan sonra olay yerinden aracıyla hızla uzaklaştı.

CHP'YE YAKIN MEDYADAN SES YOK

CHP'li vekil Turan Aydoğan'ın bu skandal hareketi, büyük tepkiyle karşılanırken CHP'ye yakın medya kuruluşları, bu olayı görmezden gelip haber yapmadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber