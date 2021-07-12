CHP'li Selvitopu, TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirdi, hak sahipleri isyan etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun TOKİ konutlarının planlarını iptal ettirip, arazinin tamamının üniversiteye ayrılmasını istemesi hak sahiplerini isyan ettirdi. Mağdur olduklarını ifade eden TOKİ hak sahipleri, kira öder gibi kendi evlerinde oturmak istediklerini belirterek, Başkan Selvitopu’na çağrıda bulundu.

Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde bulunan ve belediye tarafından bir bölümü İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilen alanda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından konut yapılmak istenmesi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'yla, TOKİ hak sahiplerini karşı karşıya getirdi.

TOKİ hak sahipleri, kampüs alanı içerisine yapılacak olan TOKİ konutlarının planlarını iptal ettiren ve arazinin tamamının üniversiteye ayrılmasını isteyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na belediye önünde yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

TOKİ hak sahiplerinden Alişan İnal, “20 ay önce TOKİ'nin Karabağlar'a dar gelirli vatandaşlar için yapacağı konutların kura çekimine başvurduk. Karabağlar sınırları içerisinde bu projeye tam 30 bin aile başvurdu. Normal şartlarda TOKİ'ye ait olan 80 hektarlık alanın tamamına konut yapılacaktı, fakat AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin kararıyla alanın bir bölümüne bir üniversite yapılması için TOKİ'den talep edildi.

TOKİ bu talebe olumlu karşılık verdi ve 35 hektarlık alanın üniversite, geri kalan alanı ise biz dar gelirli vatandaşların konutları için ayırdı. Projenin ihalesi yapıldıktan sonra bir anda ne olduysa Karabağlar Belediye Başkanı ve bazı CHP'li milletvekilleri zaten konut yapılacağı belli olan alana konut yapılmasına karşıyız, diye bir kampanya başlattı ve sürekli mahkemeye itiraz ederek sürecin bu günlere kadar uzamasına sebep oldu. Bu süreçte biz hayatında hiç ev sahibi olamamış ve normal şartlarda ev sahibi olamayacak, TOKİ'den kira öder gibi kendi evinde oturma hayali kuran dar gelirli engelli şehit ve gazi yakını aileler mağdur edildi ve hala edilmeye devam ediyor” diye konuştu.

Başkan Selvitopu'nu uzlaşmaya davet eden İnal, “Bizim yerinde dönüştürecek bir arazimiz yok, biz nasıl ev sahibi olacağız? Defalarca görüşme ve sorunlarımızı aktarma isteklerimizi neden geri çeviriyorsunuz? Sürekli itiraz edip süreci durdurmaya çalıştığınız için hepimizin çok istediği üniversite inşaatı da aksıyor bunun farkında mısınız? Bizi yandaş ilan ettiniz, bizim dar gelirli olmadığımızı aksine zengin olduğumuzu iddia ettiniz, biz bu iddiaların hepsinin aksini kanıtlamaya hazırız, Peki, sizin bizimle yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Gelin bu inattan vazgeçin, biz Karabağlar insanlarının dar gelirli vatandaşların şehit, gazi yakını hak sahiplerinin engelli vatandaşlarının ev sahibi olma hayalleriyle oynamayın" açıklamasında bulundu.