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CHP'li Selin Sayek Böke'nin HDP'de yaşananlar sonrası ağlamaklı halleri

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine CHP'li Selin Sayek Böke, canlı yayında ağlamamak için kendisini zor tuttu.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin HDP'de yaşananlar sonrası ağlamaklı halleri
18 Mart 2021 Perşembe 10:21

Dün Meclis'te HDP için beklenenler oldu...

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan milletvekilliği sona erdi.

Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürülmesi sonrası Meclis'te, HDP sıralarından ise tepkiler yükselmeye başladı.

HDP'li vekiller, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti.

CHP'DE YAS VAR

HDP'ye ilk destek ise gizli ittifak ortağı CHP'den geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li vekilleri arayarak üzüntüsünü paylaşırken,  CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de Halk TV canlı yayınında üzüntüsünü paylaştı.

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi sonrası çok duygusal olan Böke, ağlamamak için kendisini zor tuttuğunun imasında bulunurken üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti;

"ÇOK DUYGUSALIM"

"Yani çok üzgünüm. Ülke olarak hak etmediğimiz bir şey yaşadığımızı düşünüyorum ve çocuklarımızın geleceğini yok eden bir anlayışın içindeyiz.  Buna izin vermeyeceğiz. Yani hakikaten vermememiz gerekiyor. Alışmamamız gerekiyor yaşananlar normal değil. Demokrasiye sahip çıkarsak bu ülkenin potansiyelini aydınlık bir geleceğe taşımamız mümkün."

Böke'nin açıklamasından sonra programın moderatörü, Böke'ye "Çok duygulandığınızı görüyorum." derken Böke de "Öyle hissediyorum." diye cevap verdi.

CHP li Selin Sayek Böke nin HDP de yaşananlar sonrası ağlamaklı halleri #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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