CHP'li Rasim Özdemir, Andımız'ı yanlış okudu

Farkındalık yaratmak için düzenlenen Bayrak Töreni'nde konuşma yapan CHP'li Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Andımız'ı yanlış okudu.

Farkındalık yaratmak için kamu personelleriyle birlikte Bolu Belediyesi önünde toplanan Bolu Belediye Başkanlığı, tören düzenledi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 1 yıldır okullarda İstiklal Marşı okunamamasına dikkat çekmek için düzenlediği törende Andımız da okundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in kürsüye çıkmasının ardından başlayan törende Andımız'ın okunmasından önce Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"ANDIMIZ'SIZ OLMAZ"

"Bayrak Töreni denildiğinde hepimizin aklına ne geliyor? Hemen hemen hepimiz yaş itibarıyla hatırlarız. Andımız'sız olmaz. Biz farklı olarak bugün burada Andımız'ı da tekrarlayacağız. Öncelikle ben okuyacağım, ardından siz de Andımız'ı okursanız sevinirim. Önce Andımız'la başlıyoruz."

ANDIMIZ'I YANLIŞ OKUDU

Bu sözlerinin ardından Andımız'a geçen Özdemir, Andımız'ı yanlış okudu. Kendisini tekrar eden diğer kişiler de Andımız'ın yanlış okunmasına eşlik etti.

ÖZDEMİR'İN OKUDUĞU ANDIMIZ

Rasim Özdemir'in, Andımız diye nitelendirerek okuduğu metin şu şekilde:

"Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir. Ülküm, milletimi, ileri gitmektir. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun."