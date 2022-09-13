CHP'li Nevaf Bilek: Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır

Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' ifadesinin ardından şimdi de CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın bir parçası olarak tanımladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleriyle yeni bir tartışma başlatmıştı.

Tekin'in sözlerine İyi Partili bazı isimlerden tepkiler gelirken, Kemal Kılıçdaroğlu da "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış." ifadelerini kullanmıştı.

Bu tartışmanın yankıları sürerken Millet İttifakı'nda yeni bir olay yaşandı.

"Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır"

CHP Diyarbakır Olağanüstü İl Kongresi'ne katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Barzani'nin yayın organı Rudaw'a röportaj verdi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, verdiği röportajda, "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Bilek'in yaptığı açıklama, büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden oldu.

İyi Parti cephesinin vereceği tepki merak konusu oldu

CHP'li Bilek'in sözlerinin, İyi Parti cephesinde nasıl karşılık bulacağı merak konusu oldu.

Bilindiği üzere İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen yıl Siirt'in Kurtalan ilçesindeki ziyaretinde, bir esnaf "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır." ifadesini kullanmıştı.

"Bunu kabul etmem mümkün değil"

Meral Akşener ise “Bunu kabul etmem mümkün değil.” karşılığını vermişti.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ise "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır.” ifadesini kullanan kişiyi gözaltına almıştı.

Öte yandan Nevaf Bilek'in, konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan’ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt’liyim ve Diyarbakır’ı iyi tanıyorum."