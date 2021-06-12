CHP'li Mansur Yavaş’ın maskesi düştü! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 80 zammı büyük tepki görüyor

" Verilen borçlanma kararlarına ihtiyacı olmamakla övünen, yatırım yaptığımız halde bütçemiz fazla verdi diyen Sayın Mansur Yavaş'ın her defasında Meclise suya zam talebiyle gelmesi içinde birçok çelişkiyi barındırmaktadır. "

" Suyun fiyatının maliyetinden daha aşağı olamayacağı savıyla zammı savunan ASKİ'nin savunması da çok yersiz, çünkü ASKİ açıklamış olduğu kesin hesaba göre bu sene 400 milyon TL'ye yakın bütçe fazlası vermiş gözüküyor. "

" Tüm bunlara rağmen AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri 'Yapılmak istenen hizmetlerin önünde engelleniyoruz!' algısı oluşturmamak için su zammına çekimser oy kullanarak CHP'li belediyenin zammına taraf olmak istememişlerdir. "

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Mehmet Yılmazer; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "Sayın Mansur Yavaş. Şimdi siz yaptığınız yüzde 80 oranındaki zammı halka anlatın" dedi.

Mehmet Yılmazer, şunları söyledi:

"4 aydır su tasarrufu iddiasıyla gündeme getirdiği su zammı bugün AK Parti grubunun çekimser oyuna rağmen geçti. Seçimlerde su zammı yapmayacağını söyleyen Mansur Yavaş bu sözünü unuttu. AK Parti ve MHP'nin direnişiyle halkın yüzde 80'nini bu zamdan koruduk."

"Aksi takdirde ret verseydik mahkeme kararıyla daha fazla bir zamla karşılaşılması da ihtimaldi. Bunun da önüne geçtik. Biliniz ki AK Parti bu milleti düşünür ve sizin siyasi taktiklerinize yenilmez sayın Mansur Yavaş. Şimdi siz yaptığınız yüzde 80 oranındaki zammı halka anlatın."