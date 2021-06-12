CHP'li Mansur Yavaş’ın maskesi düştü! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 80 zammı büyük tepki görüyor

CHP, HDP ve İYİ Parti oylarıyla seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın suya yüzde 80 zam yapması eleştiriliyor. Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, “Sayın Mansur Yavaş 'ASKİ'ye zam yapmak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz' demiştiniz. Maskeniz düştü. İşiniz gücünüz algı. İşiniz gücünüz yalan.” tepkisini gösterdi. Haberin detayları...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suya yüzde 80 zam yapması eleştiriliyor.
Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Sayın Mansur Yavaş 'ASKİ'ye zam yapmak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz' demiştiniz. Maskeniz düştü. Güzel Ankara'lı Hemşehrilerim, Su faturasına bak, önceki ile karşılaştır, zammı gör, yorumunu yap. İşiniz gücünüz algı. İşiniz gücünüz yalan" dedi.
ÜNAL: AK PARTİLİ VE MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ; CHP'Lİ BELEDİYENİN ZAMMINA TARAF OLMAK İSTEMEDİ
Sabah'ın aktardığına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal da, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin 'Yapılmak istenen hizmetlerin önünde engelleniyoruz!' algısı oluşturmamak için su zammına çekimser oy kullandığını belirterek, "AK Partili ve MHP'li Meclis üyeleri, CHP'li belediyenin zammına taraf olmak istemedi" dedi.
"MANSUR YAVAŞ 2 YILDIR MECLİSTEN ISRARLA ZAM İSTİYOR..."
Fatih Ünal, şunları söyledi:
"Seçim öncesi her defasında 'Ben gelmeden indirimim geldi, su yaşam hakkıdır zam yapılmamalı' diyerek Ankaralılardan oy isteyen Sayın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri neredeyse her meclis toplantısına suya zam talebiyle geliyor."
"Hatta zam taleplerine ısrarla karşı çıkan AK Partili ve MHP'li üyelerin bu kararını geçen sene yargıya taşıdı. Benim de Meclis adına müdahil olduğum dava devam ederken yine ısrarla tekrar zam talebi ile Meclise talepte bulundu."
"SOSYAL YARDIM ALANLARA 1 TL TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ..."
"Sayın Mansur Yavaş tarafından veto edilen kararda suyun sosyal yardım alanlara 1 TL olmasına yönelik talep Cumhur İttifakı üyelerince geçen ay kabul edilmişti."
"Ancak Sayın Mansur Yavaş bu kararı zam olmadığı gerekçesi ile veto etti. Bu haktan geçen ay yararlanması gereken Ankaralılar maalesef bu haktan yararlanamadılar."
"ZAM YERSİZ, ASKİ BÜTÇE FAZLASI VERDİ
"Suyun fiyatının maliyetinden daha aşağı olamayacağı savıyla zammı savunan ASKİ'nin savunması da çok yersiz, çünkü ASKİ açıklamış olduğu kesin hesaba göre bu sene 400 milyon TL'ye yakın bütçe fazlası vermiş gözüküyor."
"Verilen borçlanma kararlarına ihtiyacı olmamakla övünen, yatırım yaptığımız halde bütçemiz fazla verdi diyen Sayın Mansur Yavaş'ın her defasında Meclise suya zam talebiyle gelmesi içinde birçok çelişkiyi barındırmaktadır."
"Tüm bunlara rağmen AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri 'Yapılmak istenen hizmetlerin önünde engelleniyoruz!' algısı oluşturmamak için su zammına çekimser oy kullanarak CHP'li belediyenin zammına taraf olmak istememişlerdir."
YILMAZER: SAYIN YAVAŞ SİZ YAPTIĞINIZ YÜZDE 80 ORANINDAKI ZAMMI HALKA ANLATIN
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Mehmet Yılmazer; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "Sayın Mansur Yavaş. Şimdi siz yaptığınız yüzde 80 oranındaki zammı halka anlatın" dedi.
Mehmet Yılmazer, şunları söyledi:
"4 aydır su tasarrufu iddiasıyla gündeme getirdiği su zammı bugün AK Parti grubunun çekimser oyuna rağmen geçti. Seçimlerde su zammı yapmayacağını söyleyen Mansur Yavaş bu sözünü unuttu. AK Parti ve MHP'nin direnişiyle halkın yüzde 80'nini bu zamdan koruduk."
"Aksi takdirde ret verseydik mahkeme kararıyla daha fazla bir zamla karşılaşılması da ihtimaldi. Bunun da önüne geçtik. Biliniz ki AK Parti bu milleti düşünür ve sizin siyasi taktiklerinize yenilmez sayın Mansur Yavaş. Şimdi siz yaptığınız yüzde 80 oranındaki zammı halka anlatın."
"AK Partililer beni engelliyor, beni çalıştırmıyor cümlelerinizi de artık cebinizden çıkarmayın, bu tarzınız bizi yıldıramaz Sayın Mansur Yavaş"