CHP'li İzmir Büyülşehir Belediyesi'nde 'intikam' skandalı! Verdikleri kıyafetleri bile geri istediler!

İzmir Menemen Belediyesi'nde CHP'li Serdar Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından başkanlığının düşmesinin ardından 14 ay önce koltuğa AK Partili Aydın Pehlivan oturdu. Bunu hazmedemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Partili belediyeye yapmadığını bırakmadı. Başkan Pehlivan göreve gelince daha önce hibe ettiği ikinci el kıyafetleri geri alan, 5 adet oyun parkını da iade edilmesini isteyen Büyükşehir Belediyesi, Menemen Belediyesi’nin kullandığı İZSU’ya ait şişeleme fabrikasının kirasını 200 bin liradan 960 bin liraya yükselterek yüzde 400’e yakın zam yaptı

CHP'nin 20 yıldan fazladır yönettiği Menemen Belediyesi'nde 2019'da göreve gelen CHP'li Serdar Aksoy'un 'zimmet ve irtikap' suçlarından başkanlığının düşmesinin ardından kura ile AK Partili Aydın Pehlivan başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan Pehlivan 14 aylık görev süresinde yaptıkları ve geleceğe dönük planları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan haksızlıkları anlattı. Serdar Aksoy zamanında yapılan yolsuzluklardan bahsederek konuşmasına başlayan Pehlivan, '1.8 milyon liraya satın alabilecek kameraların 10 milyon liraya satın alındığını, 7.5 milyon liraya tümü satın alınabilecek 22 tane çöp kamyonunun 4 yıllığına 44 milyon liraya kiralandığını gördük. Serdar Aksoy'un 130 milyon liralık bir kamu zararı oluşturduğunu tespit ettik. Şimdinin 260 milyon lirası diyebilirim' dedi.



MENEMEN'İN 44 MİLYON LİRASINI KURTARDIK



Başkan Pehlivan, 'Bu ihaleyi iptal ettik. Menemenimizin 44 milyon lirasını kurtardık. Biz 33 tane aracı 14.5 milyon liraya satın aldık. 4 ay önce bu araçların ödemelerine başladık. Şu anda bu araçların piyasa değeri 30 milyon lira. Bu paralar Menemenli hemşerilerimizin ödediği vergilerle yapıldı. Gerçekten helal hoş olsun. Menemen Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin satın almış olduğu dezenfektanı 12 misli fiyata satın aldığını öğrendik. 800 metrekarelik bir parkın içerisine 18 kamyon gübre döküldüğünü, 80 lira olan montun 450 liraya satın alındığını belirledik. Serdar Aksoy'un kurdelesini kestiği 16 projenin 14'ünün parasını ben ödedim. Yeni ihalesini yaptık. 20 tane halı saha yapıyoruz. 25 tane de pota alanı yapıyoruz. Menemen spor aktivite alanı olmayan yer kalmayacak' diye konuştu.



BİR TEK PERSONELİ BİLE İŞTEN ÇIKARMADIM



Göreve geldiğinde bin 420 personel olduğunu hatırlatan Başkan Pehlivan, 'Göreve geldiğimiz günden beri 14 ay boyunca tek bir personel dahi çıkarmadım. Hep kadrolara baktığımızda bizim istediğimiz kabiliyete evirilmesi bizi ciddi anlamda zamanımızı aldı. Şirketlerin verilmemesi ile ilgili sıkıntılar yaşadık. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce insanı kapının önüne koydu. Geçen dönem Serdar Aksoy 280 kişiyi işten attı. Biz bir tane personelin iş akdini sonlandırmadık' diye konuştu.





14 YILDIR ÖDENMEYEN İKRAMİYELERİ ÖDEDİK



Pehlivan, '14 yıldır ödenmeyen 22 milyon liralık ikramiyeleri ödedik. 3.5 aydır maaşları geriden geliyordu. Onu dengeledik. 'Devlette devamlılık esastır' ilkesiyle yarım kalan projelerimizi tamamladık ve halkımızın hizmetine açtık. Hemşerilerimizin kanayan yarası pazar yeri sorunu, bizimle birlikte son buldu. Geçmiş yıllarda başlanıp bir türlü bitirilemeyen Halil Alkaya Pazar Yeri'ni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda büyük bir coşku içinde açtık. Esnafımız ve vatandaşlarımız, modern bir tesiste alışverişlerini yapma imkanı buldu.



ÜCRETSİZ EĞİTİM



Seyrek'te 2019 yılında temelleri atılan Menemen Belediyesi Seyrek Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezimizi de geçtiğimiz 28 Ekim'de hizmete açtık. 15 bin metrekare alana sahip bu dev tesisimizde, sahipsiz tüm sokak hayvanlarını koruyor ve sahip çıkıyoruz. Ücretsiz eğitimin verildiği MEBGEM şubemizin Ulukent'i de ekliyoruz. Tepe Sosyal Tesislerimizdeki düğün salonlarımızı baştan aşağı yeniledik. İzmir Orman İşletmeleri Müdürlüğümüzle imzaladığımız protokolle, Yahşelli Mahallesi Çamlaraltı mevkiinde 110 bin metrekare büyüklüğündeki devlet ormanının işletme hakkını 30 yıllığına kiraladık. 2. Çamlık diye bildiğimiz bu ormanlık alanda, hemşerilerimize nefes aldıracak bir mesire alanı kazandıracağız. Son olarak da Türkelli'de deve güreşlerimizin de yapıldığı 35 dönümlük hazine arazisini, belediyemize kazandırdık. Artık kendimize ait alanda etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Kurduğumuz Ar-Ge birimizin öncülüğünde 24 kişilik bir arama kurtarma ekibi oluşturuyoruz' dedi.



22 YILDA YAPILANIN İKİ KATINI 2 YILDA YAPACAĞIZ



Asarlık'ta 16 bin metrekarelik bir alanda, yan şeridi 160 bin metrekarelik alanda kurulu mesire yerini hayata geçireceklerinin müjdesini veren Pehlivan, '2024 Mart ayına kadar bitmiş ve kullanıma hazır olacak. 22 yılda CHP iktidarında yapılanın iki katını 2 yıl içinde Menemen halkıyla buluşturmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

İŞTEN ATILDIĞIM BELEDİYEYE BAŞKAN OLARAK GERİ DÖNDÜM



Hayat hikâyesinden de bahseden Başkan Aydın Pehlivan, '1999 yılında Menemen Belediyesi'nde çalışırken dönemin Belediye Başkanı Tahir Şahin tarafından işten çıkartıldım. Düğünüme 3 ay kala işsiz kaldım. İşsiz bir damat olarak evlenmemek için özel güvenlik görevlisi olarak başka bir yerde işe başladım. 9 ay sonra kendi şirketimi kurdum. Rabbim, şu anda Türkiye'nin en büyük güvenlik şirketlerinden birine sahip olmayı nasip etti. Rabbim işten atıldığımı belediyeye en üst makamda oturmayı nasip etti' dedi.



MENEMEN'E ÇOK GÜZEL DOKUNUŞLAR YAPTIK



Çalışmak gerçekten çok kıymetli olduğunu vurgulayan Pehlivan, 'Biz de bu düsturla gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Takdiri halkımıza bırakıyoruz. Çok kısa süre içerisinde Menemen'e çok güzel dokunuşlar yaptık. Menemen'in eski çarşısının olduğu bölgede yapacağımız sokak sağlıklaştırmaları, 37 tane tescilli binamızın renovasyonu, Ermeni Kilisesi gibi projelerle ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Esma Sultan Yalısı gibi 400 metrekarelik çok amaçlı salonu Menemenimize kazandıracağız. Garajımızı yeniliyoruz. Havuzlar bölgemizden Çanakkale asfaltına kadar olan 1.2 kilometrelik alanı da sağlıklaştırıyoruz. Hem betonunu toparlıyoruz. 100 metrekarede bir fıskiyeler koyuyoruz. Işıklandırıyoruz. Etrafını demirlerle korunaklı hale getiriyoruz. Devlet Su İşleri ile birlikte bu projeyi yürütüyoruz' dedi.



İKİNCİ EL KIYAFETLERİ, OYUN PARKLARINI BİLE GERİ İSTEDİLER



14 Ocak 2021'de göreve başladığını hatırlatan Pehlivan, 'Menemen Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçince, İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önceden hibe ettiği 5 tane oyun parkını iade almaya geldi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmetler birimi tarafından Menemen Belediyesi sosyal hizmetler birimine ikinci el kıyafetler teslim edilmişti. Göreve geldikten bir hafta sonra ikinci el kıyafetleri bile geri aldılar. Sosyal hizmetler birimimiz bu kıyafetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iade etti. Park ve Bahçeler ise 5 tane oyun parkını iade etmedi. Kullandığımız İZSU'ya ait şişeleme fabrikasının kirasını biz göreve gelince 5'e katladılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bugüne kadar sadece 3 tane 25 yaşında otobüs alabildik' dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ, 'MENEMENİ BİR DAHA KAYBETMEYELİM' DEDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ilk ziyaretten de bahseden Başkan Pehlivan, 'Sayın Cumhurbaşkanımız bana, 'Menemen'i bir daha kaybetmeyelim' dedi. Omuzlarımıza böyle bir yük yükledi. Cumhurbaşkanımızın Menemen programında da görüldü ki Menemenli hemşerilerimiz beni ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrımıza bastı. 1.5-2 kilometrelik yolu kalabalıktan 2 saatte geçemedik. Hınca hınç dolmuş bir Menemen vardı. Polis kayıtlarına göre 25-30 bin kişi vardı. İnşallah Menemenimizde güzel işler yapacağız. Kentsel dönüşüm de yapacağız. 2024 Mart ayına kadar bir kısmını bitireceğiz' dedi.