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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeni heykel hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Benzinci Kör Hafız lakabıyla tanınan Mustafa Ayrıközü'nün heykelini dikti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeni heykel hizmeti
02 Ocak 2021 Cumartesi 18:34

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın sembol isimlerinden biri olan ve 70 yıl boyunca çakmaklara gaz doldurarak hayatını devam ettiren Mustafa Ayrıközü için İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

CHP'li belediyenin yaptığı uzun çalışmaların ardından “Benzinci Kör Hafız”ın heykeli dikildi.

İNSAN-MEKAN İLİŞKİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, heykelin insan-mekan ilişkisi ve vefa duygusuna atıfta bulunduğunu ve kent kültürü adına yapıldığını açıkladı.

İzmir'de Benzinci Kör Hafız olarak tanınan ve İzmir'in sembol isimlerinden biri olan Ayrıközü, 70 yıl boyunca Kemeraltı Çarşısı'nın girişinde çakmak gazı, tarak, ayna ve iğne gibi ürünler sattı.

Mustafa Ayrıközü, 1997 yılında hayatını kaybetti.

CHP li İzmir Büyükşehir Belediyesi nden yeni heykel hizmeti #1

CHP li İzmir Büyükşehir Belediyesi nden yeni heykel hizmeti #2

CHP li İzmir Büyükşehir Belediyesi nden yeni heykel hizmeti #3

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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