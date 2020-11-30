CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı

CHP'nin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 23 yaşındaki genç kızın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli tutuklanırken mağdur genç kız, ifadesinde, "Kafasında bardak kırdım, saçımdan sürüyerek beni tuvalete götürdü. Saçlarımdan tutarak kafamı aşağı bastırdı ve cinsel saldırıda bulundu" dedi.

CHP'nin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen U.K, 23 yaşında genç bir kıza cinsel saldırı suçundan gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklanması istenen U.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 23 yaşındaki genç kızın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. U.K'nın, genç kızı saçlarından sürükleyip darbettiği, sonrasında ise cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.

"İŞ YERİME GELEREK BULUŞMA TEKLİF ETTİ"

Sabah'ın haberine göre de mağdur Z.Y. ifadesinde, "U.K. benim çalıştığım kafeden arkadaşım olur, kendisi ile 1,5 ay kadar çalıştık sonra işten ayrıldı. Tahminen 40'lı yaşlardadır. Hiçbir zaman duygusal yakınlığımız olmadı. Son olaydan önce bir kalabalık arkadaş ortamında görüştük. 20 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde çalıştığım kafeye motorla gelerek akşam Maltepe'de bir kafede buluşmayı teklif etti. Aynı kafede müzisyen olan Ö** r isimli arkadaşıma beraber 'Gidelim mi?' dedim ve kabul etti. U.K. ile beraber yürüyerek saat 20.00 sularında kafeye gittik" dedi.

"PANTOLONUMU AŞAĞI İNDİRDİ"

U.K'nın kendisini arkadaşının iş yerine götürdüğünü söyleyen Z.Y, şöyle devam etti: "Müzisyen arkadaşım dükkan önünde bekliyordu. Yaklaşık bir saat üçümüz beraber oturduk. Arkadaşımın işi çıkmasından dolayı yanımızdan ayrıldı. U.K. ile yarım saat baş başa oturduk. Kafede hiç kimse kalmamıştı. İş yeri U.K'nın arkadaşı olduğundan çalışanlarda yoktu. Ben sonra kalkmak istedim ama o kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum. Gitmek için ayağa kalktığımda U.K. beni kendisine çekip koltuğun üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Bu sırada elim kesildi, öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü burada tekme tokat darbetti. Pantolonumu aşağı indirdi üzerimde bulunan kıyafetimi de yukarı kaldırdı, sonra kendi pantolonunu aşağı indirdi. Saçlarımdan tutarak kafamı aşağı bastırdı ve cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada aynaya bakarak kendini tatmin etti"