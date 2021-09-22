CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler

CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı, küstah ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti seçmenini tehdit edip ülkeden kovacağını söyledi.

Ankara'da geçtiğimiz gün CHP Etimesgut İlçe Örgütü'nün 3. Olağanüstü Kongresi gerçekleşti.



İlçe başkanının belirlendiği kongrede mevcut ilçe başkanı olan Cemal Emir tekrar seçildi.



Zafer konuşması için kürsüye gelen CHP'li ilçe başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine yönelik küstah ifadeler kullandı.



'SAMSUN'DAN ATATÜRK'ÜN GELMESİNİ BEKLEMEYİN'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zorbalıkla niteleyip ülkeden kovmakla tehdit eden CHP'li başkan, konuşmasında 'Samsun'dan yeni bir Atatürk gelmesini beklemeyin, gelmeyecek.



'HEPİMİZ ATATÜRK OLUP YOLLAYACAĞIZ'



Hepiniz Atatürk olacaksınız ve bu ceberrut adamı bu ülkenin başından atacağız bir daha gelmesinler diye onların kökünü kazıyacağız. Bu kavgagayı da buradan Etimesgut'tan ateşleyeceğiz.



'KİMLER KORKACAKSA KORKSUN'



Artık kimler korkacaksa korkusun. Bizim sloganımız var. 'Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız değil; 'korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız' diyeceğiz.” ifadalerini kullandı.