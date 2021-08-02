CHP'li İBB sivrisineklerle mücadelede de sınıfta kaldı! İstanbul Üniversitesi profesöründen büyük tepki

İstanbul adeta sivrisineklere teslim oldu. Şehirdeki popülasyonu hızla artan sivrisinekler birçok hastalığa davetiye çıkarırken, İBB yönetiminin ilaçlama çalışmasında sınıfta kalması tepkiyle karşılandı. Sivrisineklerin erişkin durumuna geldiğini belirten Doç. Dr. Polat, "Erişkin sivrisinekler artık bu ilaçlara karşı güçlü. İlaçlama sadece çevreye ve insanlara zarar veriyor" sözleriyle İBB yönetimine tepki gösterdi.

İstanbul'da vücutta yaraya neden olan sivrisineklerle ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, "Yetkililer nisan ve mayıs aylarında sivrisinekleri yeterince ilaçlamadı. Sivrisinek larvalarıyla yeterli ve zamanında mücadele edilseydi, erişkin sinekler insanları bu kadar rahatsız etmeyecekti" dedi.

İddialara cevap veren İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, "Yılın 12 ayında dinamik bir şekilde vektörle mücadele çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen yıla göre bu sene istatistiksel olarak sivrisinek şikayetlerinde artma söz konusu değil. Şu an 'yetkililerin yaptığı mücadele yanlıştır' demek yanlıştır" diye konuştu.





Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek şikayetleri her geçen gün artıyor. Bu sivrisinekler hem çevreye, hem de insana zarar veriyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, son dönemlerde sivrisinek şikayetlerinin artmasının nedenini açıkladı. Doç. Dr. Polat, "Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla düzgün mücadele etmedi. Sivrisinek larvalarıyla yeterli mücadele edilseydi, erişkin sinekler insanları bu kadar rahatsız etmeyecekti. Çünkü bir kurtçuktan çıkan sivrisinek 2 bin ile 4 bin arası yeni sivrisinek oluşturuyor. Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla mücadelesini yeterince yapmadığından dolayı şu an erişkin sinekler oldukça fazla. Bu erişkin sinekler insanları ısırmakta ve insanları rahatsız etmekte" dedi.

"ŞU AN BELEDİYELER TARAFINDAN YAPILAN İLAÇLAMALAR ÇEVREYE VE İNSANA ZARARLI"

Belediyelerin yapmış olduğu ilaçlamanın insanlara zarar verdiğini söyleyen Doç. Dr. Polat, "Belediyelerin şu an yapmış oldukları ilaçlamaya erişkin sinekler dirençlidir. Bu ilaçlama sadece çevreye ve insanlara zarar veriyor. Genellikle sıcaklık 15 santigrat üzerinde çıktığında sivrisinekler yumurta bırakmaya başlar. Uygun sıcaklık bulan sivrisinekler uygun sıcaklıkta 15 saat içinde yavrulamaya başlar. Bu da yetkililerin 10 Nisan ve 31 Mayıs'a kadar sivrisineklerin yeterince ilaçlanmadığını gösteriyor. Yani belediyeler tarafından yapılan ilaçlamalar zamanında ve yeterince yapılmadı. Şu an sokak aralarında yapılan ilaçlamalara erişkin sivrisinekler dirençli" ifadelerini kullandı.

"İLAÇLAMA ZAMANINDA YAPILMIŞ OLSAYDI, SİVRİSİNEKLERLE MÜCADELEDE BU KADAR ZORLAŞMAYACAKTI"

Yetkililerin havaya sıktığı ilaçların zehir olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Polat, "Sivrisineklerin popülasyonunda bu yıl bir patlama oldu. Bu da ilaçlamanın zamanında yapılmadığını gösteriyor. Eğer ilaçlama yetkililer tarafından nisan ayında yapılmış olsaydı, bu kadar sivrisinek patlaması olmayacaktı. Aynı zamanda şu an olduğu gibi sivrisineklerle mücadele bu kadar zorlaşmayacaktı" diye konuştu.

Sivrisineklerin insanları ısırdığında ciddi bir alerjik reaksiyon oluştuğunu belirten Doç. Dr. Polat, "Alerjik reaksiyon kan emen böceklerin bir özelliği. Aynı zamanda bu sivrisinekler sıtma hastalığının vektörleridir" dedi.