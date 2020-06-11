Chp'li İBB, otopark personelini işten kovdu! Ak Partili Belediyelerde ise eleştiren daha üst mevkiye geliyor!!!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK'tan bir otopark personelinin, sosyal medyadan yaptığı eleştiriler nedeniyle işten kovulduğu bildirildi. İşten tazminatsız olarak kovulan işçi ise sosyal medyadan o belgeyi paylaştı!!!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olan İSPARK'tan bir otopark personelinin, sosyal medyadan yaptığı eleştiriler nedeniyle işten kovulduğu öğrenildi.



Konuyla ilgili evrakı sosyal medya hesabından paylaşan İBB eski meclis üyesi Mücahit Birinci, paylaşımında 'Çalışanların sosyal medya mesajlarını dahi bahane ederek, iş akidlerini feshediyorlar. Bu bir Sovyet politbüro yönetim sistemidir.' ifadelerini kullandı.



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