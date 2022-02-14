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CHP'li İBB'den o şarkıcıya bol keseden ihale!

CHP'li İBB şarkıcılara para yedirmeye devam ediyor. Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı'nın CHP'li İBB'den aldığı ihaleler tartışma konusu oldu.

CHP'li İBB'den o şarkıcıya bol keseden ihale!
14 Şubat 2022 Pazartesi 22:39

Konu hizmet olunca fakir edebiyatı yapan CHP'li İBB, şarkıcılara bol keseden ihalelerle para yedirmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu, kurban bayramı zamanı kurban bağışlarının İstanbul Vakfı'na yapılması için bir kampanya başlamıştı. 

Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı da İmamoğlu işaret ettiği için İstanbul Vakfı'na bağış yapmıştı. Selçuk Balcı'nın İmamoğlu'nun sözünü harfiyen dinlemesinin sebebi öğrenildi.

Balcı'nın CHP'li İBB'den düzenli aralıklarla değeri 20.000 - 40.000 TL arasında değişen ihaleler aldığı ortaya çıktı. Bu ihaleler tartışmaya sebep olurken, Kardenizli şarkıcı bir skandal açıklamada bulundu. Balcı, söz konusu rakamların artık daha fazla olduğunu söyledi. 

CHP'li İBB'nin vatandaşa hizmet etmek için harcanması gereken parayı ne zamana kadar youtuber'lar ve şarkıcılar için harcayacağı merak konusu oldu. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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