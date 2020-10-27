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CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçından önce Trabzon'la ilgili küfür içerikli paylaşım yapan CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, partideki görevinden alındı.

CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındı
27 Ekim 2020 Salı 00:23

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kadıköy’de karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Trabzon arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Karşılaşma öncesi CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, sosyal medya hesabından “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim. Sana şehir diyenin anasını s…yim ” ifadelerini kullanarak, daha önce Fenerbahçe taraftarlarının açtığı bir pankartın fotoğrafını paylaşmıştı.

YAPTIĞI PAYLAŞIMLA BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

İlayda Kılınç daha sonra gelen tepkiler üzerine, sosyal medya hesabını kapatmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İlayda Kılınç hakkında ihraç işlemi başlatılacağını söylemişti.

CHP li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındı #1

GÖREVDEN ALINDI, İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Trabzon şehriyle ilgili yaptığı küfürlü paylaşımıyla tepki çeken Kılınç'ın, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilerek görevden alındığı öğrenildi.

Ayrıca Cumhuriyet savcısının talimatıyla Kılınç hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılması ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması istendi. Kılınç'ın bu doğrultuda emniyette ifadesine başvuruldu.

CHP li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındı #2

CHP li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındı #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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