CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, görevinden alındı

Makam sahiplerinin yanında çalışmanın külfetinin yanında bazen de mali olarak avantajlı durumu vardır. Bu görevlerde çalışanların özel yaşamları büyük oranda bitmektedir. Çünkü bunların günün her zamanında makam sahiplerinin yanında bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde bu görevlerde çalışmaları mümkün değildir. Bir de bunların makam sahiplerinin kaprislerini çekmek gibi önemli bir yükü de vardır. Ancak, şartlar aynı olsa da statüden dolayı alınan fazla mesailer arasında uçurum olabilmektedir.