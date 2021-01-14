CHP'li Esenyurt Belediyesi, kreş ücretlerine yüzde 125 zam yaptı

İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi önünde toplanan bir grup kadın, belediye tarafından kreşlere 500 lira zam yapıldığını belirterek, protesto eylemi yaptı.

CHP'li belediyelerde zam furyasına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi, dar gelirli ailelerin çoğunlukta yaşadığı bölgede kreşlere yüzde 125 zam yaptı.

Daha önce 400 TL olan kreşlerin fiyatı, bir anda 900 TL'ye çıkartıldı.

CHP'Lİ ESENYURT BELEDİYESİ BİR ANDA 500 TL ZAM YAPTI, VELİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yapılan zammın ardınan Esenyurt Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup kadın, belediyenin kreş ücretlerine yaptığı zam konusunda yetkililerle görüşmek istedi.

Belediye binasına girmelerine izin verilmeyen kadınlar, slogan atıp davul zurna eşliğinde halay çekti.

Grup adına açıklama yapan Burcu Gül, daha önce dar gelirli ve asgari ücret ile çalışan ailelerin çocukları için Esenyurt Belediyesi tarafından her mahalleye yaptırılan kreşlerin, giderek ticarethaneye dönüştürüldüğünü öne sürdü.

"ZAMMI KABUL ETMİYORSANIZ ÇOCUKLARINIZI ALIN DİYORLAR"

Gül, daha önce 400 TL olan kreş ücretinin yapılan zamla birlikte 900 TL'ye çıktığını belirterek, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Bize 'kabul etmiyorsanız çocuklarınızı alın' diyorlar. Çocuklarımızı da almak istemiyoruz. Bu pandemi döneminde işsiz güçsüz kalmak da istemiyoruz. Bu zammın geri alınmasını istiyoruz." dedi.