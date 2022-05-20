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CHP'li Engin Altay'ın başörtülü parti üyesine bakışı

Maltepe'de yapılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, başörtülü PM üyesi Sevgi Kılıç'a bakışı dikkat çekti.

CHP'li Engin Altay'ın başörtülü parti üyesine bakışı
Kamusaati
Kamusaati
20 Mayıs 2022 Cuma 16:39

2023'te yapılacak genel seçim yaklaşırken ana muhalefet partisi olan CHP, muhafazakar seçmenlere yönelik çalışmalar başlattı.

Bu kapsamda CHP Beykoz İlçe yönetiminde görev yapan başörtülü Avukat Sevgi Kılıç, parti meclis üyeliğine seçildi.

19 Mayıs etkinliğinde şaşırtan kare

Muhafazakar seçmene yönelik olarak yorumlanan hamlenin ardından dün, dikkat çeken bir kare kameralara takıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe'de etkinlik düzenledi.

Altay'dan başörtülü Kılıç'a sert bakış

Düzenlenen etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP'li milletvekilleri ve parti üyeleri sahneye çıktı.

O anlarda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, başörtülü CHP'li PM üyesi Sevgi Kılıç'a bakışı dikkatlerden kaçmadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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