CHP'li Engin Altay bütçe görüşmelerinde oyun oynadı

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de sürekli zam yaptıkları için FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiği konusunda çağrıda bulunduğu zincir marketlerle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Çankırı'da denetim yapan zabıta ekipleri 2 market şubesini kapatırken, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı ve etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunduğu belirlenen 3 şubeye de para cezası uyguladı.