CHP'li Edremit Belediyesi'nin töreninde Türk kadını çarşaf giydirilip zincire vuruldu

Zincire vurulan Türk kadını çağ dışı ve gerici olarak canlandırılan müsamere, büyük tepkilere yol açtı.

Dün, Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla CHP'li Edremit Belediyesi tarafından tören düzenlendi.

Gösterilere yer verilen kutlama programında canlandırılan müsamereler çok konuşuldu.

"ÇARŞAFLI KADINI ZİNCİRE VURUP SONRA ÖZGÜRLEŞTİRDİLER"

Belediyenin izniyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) törendeki kurtuluş müsameresinde skandal bir teşbih yaşandı.

Üzeri siyah çarşafla kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açıp kadının özgürleşmesiyle tamamlanan temsile, vatandaşlar tepki gösterdi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

ÇYDD tarafından düzenlenen programda çarşaf içindeki kadının zincire vurulmasıyla ilgili Balıkesir Valiliği soruşturma başlattı.

Valiliğin soruşturmaya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, Kurtuluş Töreni'nin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür.

Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleriyle sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir.

Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir.

Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri ve dernek denetçilerine gerekli soruşturma yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.