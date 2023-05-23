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CHP'li doktora öğrencisi, AK Partili seçmene tehdit savurdu: Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz

14 Mayıs seçim sonuçlarıyla moral bozukluğu yaşayan muhalif seçmenler kin ve nefret dolu söylemlerini sürdürüyor. Koç Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Kemal Büyükyüksel de AK Partili vatandaşları tehdit ederek, "Asıl sert mücadele şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li doktora öğrencisi, AK Partili seçmene tehdit savurdu: Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz
Kamusaati
Kamusaati
23 Mayıs 2023 Salı 01:00

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Tarihin en önemli seçimlerinin ilk turunda, muhalefet beklediği oyu alamadı.

Yapılan çalışmalar ve hazırlıklar, vatandaşlar tarafından karşılık görmedi.

Bunun en büyük nedenlerinden biri de CHP'nin HDP ile iş birliği içinde olması ve Kandil'den destek alması.

Bu tepki ise sandıktaki oy durumuna sert bir şekilde yansıdı.

Muhalif seçmenlerden hakaret

Öyle ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara önünde tamamladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği kesin sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,52 oy alırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oy aldı.

En çok dikkat çeken durum ise deprem felaketinden etkilenen illerin Erdoğan'a yüksek oranda oy vermesi oldu.

Bu durum ise muhalif seçmende moral bozukluğuna neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, hadlerini aşan paylaşımlarda bulunarak depremzedelere adeta nefret kustu.

CHP'li akademisyenden tehdit

Son 5 günün kaldığı seçimlerde, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarını sürdüren muhaliflerden biri de Koç Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Kemal Büyükyüksel oldu.

Büyükyüksel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, AK Partili seçmenleri hedef aldı.

"Asıl sert mücadele şimdi başlıyor"

Paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Bırakın anlaşanı, bu iktidara gör kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra. Diyalog günleri bitiyor. Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz.

Ne olursa olsun, üzülmeyin arkadaşlar. Asıl sert mücadele şimdi başlıyor. Birbirimize sahip çıkıp kenetleneceğiz.

Twitter hesabını kilitledi

Bu çirkin paylaşımlardan sonra Büyükyüksel'e tepki yağdı.

Saldırgan muhalif, gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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