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CHP'li Datça Belediyesi'nin Sanayi Ağacı heykelinin açılışı, kimse gelmeyince ertelendi

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan bir sanayi sitesine girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışına gelen CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, esnafı göremeyince töreni erteledi.

CHP'li Datça Belediyesi'nin Sanayi Ağacı heykelinin açılışı, kimse gelmeyince ertelendi
04 Eylül 2021 Cumartesi 13:11

Datça Belediyesi, bir süre önce heykeltıraş Elbruz Denge'ye 'Sanayi Ağacı' heykeli yaptırdı.

HEYKEL, SANAYİ SİTESİ GİRİŞİNE YERLEŞTİRİLDİ

Dallarında meyve olarak, sanayi çarşısı esnafından her ustanın gerçek bir iş aletinin tasvir edildiği heykel, Datça Belediyesi tarafından Sanayi Sitesi girişinde düzenlemesi yapılan alana yerleştirildi.

AÇILIŞI YAPILACAKTI, KİMSE GELMEDİ

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, demir profil üzerine 3 metre yüksekliğinde ve 5 ton ağırlığındaki heykelin açılışı için bugün saat 19.00'da yapılacak açılış törenine geldiğinde bir sürpriz ile karşılaştı. Alanda sanayi esnafını göremeyen Uçar, önce yanındaki görevlilerden olayın araştırılmasını istedi. Esnafın açılış töreninden habersiz olduğunu öğrenen Uçar, bu durum karşısında heykelin açılışını yapmayacağını söyledi.

CHP li Datça Belediyesi nin Sanayi Ağacı heykelinin açılışı, kimse gelmeyince ertelendi #1

"BÖYLE AÇILIŞ OLMAZ"

Açılışı bir hafta sonraya erteleyen Uçar, "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam. Açık ve net söylüyorum. Benim esnafımın buradaki açılıştan haberi yok. Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz. Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz" dedi.

CHP li Datça Belediyesi nin Sanayi Ağacı heykelinin açılışı, kimse gelmeyince ertelendi #2

11 EYLÜL'E ERTELENDİ

Belediye Başkanı Uçar, açılışın 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de yapılacağını duyurdu.

CHP li Datça Belediyesi nin Sanayi Ağacı heykelinin açılışı, kimse gelmeyince ertelendi #3

CHP li Datça Belediyesi nin Sanayi Ağacı heykelinin açılışı, kimse gelmeyince ertelendi #4

CHP li Datça Belediyesi nin Sanayi Ağacı heykelinin açılışı, kimse gelmeyince ertelendi #5

CHP li Datça Belediyesi nin Sanayi Ağacı heykelinin açılışı, kimse gelmeyince ertelendi #6


Kaynak: Kamu Saati Özel
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