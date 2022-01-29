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CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni perde! Sucuk bile istemişler

Bilecik Belediyesinde patlak veren rüşvet skandalının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Birkaç ay önce 3 milyon liralık lüks VİP Makam aracıyla görüntülenen Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in, 2 ay önce de 1,5 milyon lira değerinde villa satın aldığı ortaya çıktı. Öte yandan Belediyenin, kasaplık yapan bir esnaftan rüşvet olarak 200 adet kangal sucuk istediği de öğrenildi.

CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni perde! Sucuk bile istemişler
29 Ocak 2022 Cumartesi 18:54

Bilecik Belediye hizmet binasında bir müteahhitten 200 Bin dolar rüşvet alırken yakalanan ve cezaevine gönderilen Belediye Başkanı Semih Şahin'in yakın arkadaşı ve danışmanı Selçuk Erdağı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Belediyede yaşanan rüşvet skandalıyla ilgili her gün yeni bir ayrıntı çıkıyor. Yaklaşık 5 ay önce 3 Milyon lira değerinde lüks makam aracıyla görüntülenen Başkan Şahin'in 2 ay önce de Toplu Konut Caddesi üzerinde bulunan Öykü Sitesinden 1,5 Milyon lira değerinde villa aldığı ortaya çıktı.

Bilecik'te önceki gün il başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına katılan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, villa ile ilgili sorulan bir soru üzerine 'Oturduğum villayı mal sahibi satacağını söyledi. Ben de taşınma derdi olmasın ve oturduğum evi de sevdiğim için kardeşim o evi bana satın aldı' dedi. Başkan Şahin'in, 'kardeşim bana aldı' dediği villanın tadilatını da belediye çalışanlarına yaptırdığı ortaya çıktı.

SUCUĞA BİLE TENEZZÜL ETMİŞLER

Diğer yandan SABAH, Belediyede dönen rüşvet çarkında ilgili çok çarpıcı bir ayrıntıya daha ulaştı. Bilecik Belediyesi ile yapı ve ruhsat işi olan ve kentte kasaplık yapan bir esnaftan, yapılacak olan işin karşılığında 200 adet kangal sucuk istendiği ortaya çıktı. Çaresiz kalan esnafın ise 150 adet kangal sucuk verdiği öğrenildi. Ayrıca Belediye'nin 8 ayrı müteahhitten daha rüşvet istediği ileri sürüldü.

RÜŞVET ALAN ERDAĞI'NI SAVUNDULAR

Rüşvet skandalı sonrası 1 hafta boyunca suskun kalan CHP Bilecik İl Yönetimi, Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Semih Şahin'in de katılımıyla önceki gün yaptığı basın toplantısında akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. İl Başkanı Metin Yaşar, 'Rüşvetle ilgili söylemler daha önce de bize iletildi. Parti yönetimi olarak bu söylemleri Başkan Şahin'e ilettik. Kendisi de bize Selçuk Erdağı'nın kaliteli bir insan olduğunu, böyle şeyler yapacak bir insan olmadığını söyledi. Rüşvet iddiaların söylemlerden ibaret olduğunu söyledi. Zaten konu da yargıda gerçekler er geç ortaya çıkacak. Biz 100 yıllık köklü bir partiyiz. Partimizde siyaset yapanlar da bu değerlere özen gösteren kişilerdir' dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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