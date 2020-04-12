CHP'li belediyelerin sözde 'hizmet' rezaletine AK Partili isimden sert tepki: Ayıptır, bu kadar da olmaz

CHP'li belediyeler, halkın vergisiyle alınan belediye hizmet araçlarıyla sokak sokak gezip Sözcü paçavrasını dağıttı. Skandala tepki gösteren AK Parti Sosyal Medya Sorumlusu Ömer Arvas, "Ayıptır, bu kadar da olmaz" dedi.

CHP'li belediyelerin sözde 'hizmet' rezaletine AK Partili isimden sert tepki: Ayıptır, bu kadar da olmaz
12 Nisan 2020 Pazar 14:14

CHP'li belediyelerin sözde 'hizmet' rezaletine AK Partili isimden sert tepki: Ayıptır, bu kadar da olmaz

CHP'li belediyeler, halkın vergisiyle alınan belediye hizmet araçlarıyla sokak sokak gezip Sözcü gazetesi dağıttı. Skandala tepki gösteren AK Parti Sosyal Medya Sorumlusu Ömer Arvas, "Ayıptır, bu kadar da olmaz" dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün kendi eliyle Sözcü Gazetesi dağıttı

CHP'li belediyelerin sözde 'hizmet' rezaletine AK Partili isimden sert tepki: Ayıptır, bu kadar da olmaz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıp birçok belediye halka hizmet adına çeşitli hizmetlere imza atarken CHP'li belediyeler Sözcü'ye hizmet yarışına girdi.

Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü dağıttı.

AK Parti Sosyal Medya Sorumlusu Ömer Arvas, twitter hesabından bu rezilliğe sert tepki gösterdi.

Arvas, "Ayıptır, bu kadar da olmaz. AK Partili belediyeler ve kamu görevlileri gayretle vatandaşa hizmet etmeye çalışırken diğer yandan Chp'li @MerkezefendiB ve @EfelerBelediye belediyeleri vatandaşa hizmet etmek yerine böyle bir günde bile Sözcü gazetesi dağıtımı yapıyorlar." dedi.

AK Partili Elvan Göçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Muğla'da vatandaşa Sözcü Gazetesi dağıtmasına tepki göstererek, " Büyükşehir belediye başkanının gözümüzün içine sokarcasına İstanbul merkezli bir gazeteyi sırf siyasi ideolojisi gereği ve özellikle de böylesine olumsuz ortamda vatandaşa dağıtıyor olmasını açıkçası yadırgadık. " dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün 48 saat sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün mahalleri gezerek vatandaşlara kendi eli ve belediye imkanları ile Sözcü Gazetesi dağıttı.

CHP'li Gürün'ün vatandaşa Sözcü Gazetesi dağıtmasına, Muğla Gazetesi Ak Partili 3.sıra vekil adayı Elvan Göçer, büyükşehir belediyesinin yerel gazetelere destek vermeyip, İstanbul merkezli bir gazeteyi dağıtmasını eleştirdi.

SÖZCÜ GAZETESİ GÖZÜMÜZÜN IÇİNE SOKARCASINA DAGITILDI

Ekonomik güçlüklerle boğuşan yerel basının özellikle dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Coronavirüs salgını sonrası adeta dibe vurduğunu dile getiren Göçer, "Kamuoyunu bilgilendirme adına basın mensuplarımız bu salgın süresince sahada haber kovalayıp risk altında görev yapmaktadır. Gerek gazete maliyetleri, gerekse evlerine ekmek götürmek için sahada görev yapan basın mensuplarının maaşlarını ödemekte zorluk çeken gazete yönetimleri kendi aralarında anlaşarak, haftanın iki günü yayın yapmaya başladılar. Kaldı ki sorunlarımız bu anlaşma ile çözüme kavuşmuş değil, daha da artmıştır. Böyle bir ortamda yerel basınımızın yerel yönetimlerden destek görmesi kadar doğal bir süreç yoktur. Bu şartlarda gazetelerimizi ve görev yapan basın mensuplarımızı yaşatmaya çalışırken, büyükşehir belediye başkanının gözümüzün içine sokarcasına İstanbul merkezli bir gazeteyi sırf siyasi ideolojisi gereği ve özellikle de böylesine olumsuz ortamda vatandaşa dağıtıyor olmasını açıkçası yadırgadık. Büyükşehir belediyesinin tüm hizmetlerinin kamuoyuna ilk olarak aktarılmasını sağlayan mecra yerel basındır.

BAŞKANA YAKIŞTIRAMADIK

Büyükşehir belediye başkanının Sözcü Gazetesi'ne verdiği desteği yerel gazeteler içinde vermesini beklerdik. Sayın Başkan gazetelerimizi dağıtmasa bile yerel basının sorunlarına bir nebze bile olsa eğilse, bizler yine memnun kalırdık. Biz bu tutumu, seçimler bittikten sonra siyasi rozetini çıkartıp her kesimin belediye başkanı olduğunu iddia eden Başkan Gürün'e açıkçası yakıştıramadık" diye konuştu.

BELEDİYE MECLİS ÜYESINDEN DE TEPKİ GELDİ "KINIYORUZ "
Belediye Meclis üyesi Hasan Çemrek sosyal medya hesabından :"Sokağa çıkma yasağının olduğu bu günde MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanımızın İhtiyaç sahiplerine yardım etmek yerine Sözcü gazetesi dağıtmasını kınıyoruz. Bu tarz yanlış uygulamalardan dolayı Milas Belediyesinden bu müsrifliğin önüne geçebilmek için 27 Mart'ta yazılı olarak bu giderlerin ne kadar olduğunu sorduk. Cevap bekliyoruz.
Tavsiye olarak yerel basına eşit mesafede olmaları gerektiğini belirttik."diyerek soru önergesini kamuoyu ile paylaştı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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